Мультфильм «Приключения поросенка Фунтика» станет полнометражным фильмом

Продюсерский центр кинопрокатной компании «Вольга» совместно с кинокомпанией «КиноЦех» этой весной начнет работу над полнометражной семейной лентой с рабочим названием «Приключения Фунтика», пишет «Бюллетень кинопрокатчика». Проект вдохновлен популярным советским мультфильмом «Приключения поросенка Фунтика», однако создатели предлагают зрителям обновленную трактовку истории.

В новой версии Фунтик предстанет не в образе поросенка, а станет обычным мальчиком. Для поиска исполнителя главной роли объявлен открытый всероссийский кастинг — принять участие в нем смогут дети со всей страны.

Генеральный продюсер «КиноЦеха» Андрей Липов подчеркнул, что речь идет не о прямой экранизации, а о переосмыслении знакомого персонажа для современной аудитории. По его словам, Фунтик задуман как образ искреннего и чистого ребенка, который сохраняет доброту, не боится быть собой и противостоять несправедливости. Именно поэтому создатели сознательно отказались от приглашения профессионального актера, сделав ставку на живую энергетику и харизму.

Генеральный продюсер продюсерского центра «Вольги» Наталия Горина отметила, что команда участвует в проекте на всех этапах — от разработки сценария до производства. Особое внимание, по ее словам, уделяется тому, чтобы фильм был одинаково интересен как детям, так и взрослым, сохраняя атмосферу оригинальной истории, но в актуальном для сегодняшнего зрителя формате.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 28.01.2026, 14:19
    Гость: !

    Руки прочь от Фунтика, и так уже испортили все сказки кроме Конька и более-менее Емели

  4. 28.01.2026, 14:09
    Гость: Все по калькам холливуда

    Из последнего, по мульту амеры сняли фильм "Как приручить дракона, и по мультсериалу "Аватар"про Аанга -сначала был полный метр от Шьямалана и позже сериал

Все комментарии (7)
Выбор читателей
Путин допустил передачу части активов России на восстановление территорий
Офшор в Донбассе и перемирие для энергетики — люди Трампа привезли в Кремль новый пакет предложений
© KM.RU, Алексей Белкин
Два города в Мурманской области оказались почти полностью обесточены
Белый дом оценил первый день переговоров в Абу-Даби
Избранное
Сибирские морозы диктуют свои правила: изменилась программа боевой подготовки воинских частей
XVIII Международный фестиваль музыки The Beatles, 7 октября, Артист Hall
Куда делся грипп в эпоху коронавируса
Алексей Кольчугин («Разнузданные волей»): «Наш новый сингл зафиксировал промежуточный итог»
Карта офисной власти: определяем друзей и недругов
Советская нация и право на воссоединение
Кинопремьера «Коса»: пускать ли маньяков на ток-шоу
От локдаунов к чипизации мозга
PIZZA, 18 июля, Summer Stage
Инженерные решения Германа Цоя: цифры вместо слов
«Дело Эпштейна образца 2025 года может положить конец политической карьере Трампа»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации