Мультфильм «Приключения поросенка Фунтика» станет полнометражным фильмом

10:30 28.01.2026

Продюсерский центр кинопрокатной компании «Вольга» совместно с кинокомпанией «КиноЦех» этой весной начнет работу над полнометражной семейной лентой с рабочим названием «Приключения Фунтика», пишет «Бюллетень кинопрокатчика». Проект вдохновлен популярным советским мультфильмом «Приключения поросенка Фунтика», однако создатели предлагают зрителям обновленную трактовку истории.

В новой версии Фунтик предстанет не в образе поросенка, а станет обычным мальчиком. Для поиска исполнителя главной роли объявлен открытый всероссийский кастинг — принять участие в нем смогут дети со всей страны.

Генеральный продюсер «КиноЦеха» Андрей Липов подчеркнул, что речь идет не о прямой экранизации, а о переосмыслении знакомого персонажа для современной аудитории. По его словам, Фунтик задуман как образ искреннего и чистого ребенка, который сохраняет доброту, не боится быть собой и противостоять несправедливости. Именно поэтому создатели сознательно отказались от приглашения профессионального актера, сделав ставку на живую энергетику и харизму.

Генеральный продюсер продюсерского центра «Вольги» Наталия Горина отметила, что команда участвует в проекте на всех этапах — от разработки сценария до производства. Особое внимание, по ее словам, уделяется тому, чтобы фильм был одинаково интересен как детям, так и взрослым, сохраняя атмосферу оригинальной истории, но в актуальном для сегодняшнего зрителя формате.