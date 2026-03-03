Илья Глинников сыграет в трагикомедии «Безрукий из Спокэна»

Илья Глинников сыграет в трагикомедии «Безрукий из Спокэна»

Илья Глинников сыграет в спектакле «Безрукий из Спокэна» YAteatr Ярославы Славской оскороносного драматурга Мартина МакДонаха.

Показ состоится 4 марта на сцене «Театра в Хамовниках». «МакДонах - один из лучших драматургов нашего времени. В спектакле «Безрукий из Спокэна» мой герой Марвин парадоксален и постоянно учит меня чему-то новому», - говорит Илья Глинников.

«Безрукий из Спокэна» - трагикомедия, где абсурд встречается с драйвом, юмором и глубиной. 27 лет назад Кармайкл из Спокэна потерял руку при загадочных обстоятельствах и с тех пор он одержим одной идеей - вернуть её. Его безумное путешествие по современной Америке превращается в хаотичный квест со стрельбой, угрозами взрывов и летающими отрезанными руками. В помощь (и помеху!) ему достаются афроамериканец, торгующий марихуаной, он же - философ с улиц Лос-Анджелеса, безбашенная блондинка, готовая на всё, кроме скуки, и шизофренический портье - тот, кто знает всё, но говорит загадками. Жёсткий юмор, неожиданные повороты, глубокие вопросы.

Режиссером выступил самый лучший постановщик МакДонаха в России, лауреат национальной премии «Золотая маска» - Сергей Федотов.
 

