Российский фильм «Охотник» вошел в шорт-лист кинофестиваля в Германии

Фильм «Охотник» режиссера Заура Цогоева вошел в шорт-лист Фестиваля европейского кино, который пройдет в Германии с 9 по 12 апреля 2026 года. Картина стала первой полнометражной работой «Осетинской академии кинематографа» и одновременно очень смелым экспериментом – в ней задействован всего один актер (Казбек Багаев) и нет диалогов.

«Мы понимаем, что осетинское кино сегодня находится в начале своего пути. И единственный шанс громко заявить о себе – рисковать, – говорит продюсер ленты Людвиг Джиоев. – В эру клипового мышления удержать внимание зрителя сложно. Нам было интересно, как люди отреагируют на наш фильм, поэтому мы осознанно шли на эту авантюру. В мировом кинематографе есть немые фильмы, есть фильмы с одним актером, но нет немых фильмов с одним актером. В этом смысле мы первые и единственные, кто сделал такую картину. И, судя по наградам, которые мы получаем с сентября прошлого года, этот риск оказался оправдан».

25 дней съемочная группа провела в горах Осетии, кочуя от одного ущелья к другому. Там, на фоне прекрасных и величественных пейзажей, разворачивается драма. В горах бродит охотник. Он выслеживает добычу не ради того, чтобы утолить голод – охота давно стала его хобби. В азарте погони, забыв о заветах предков, он убивает священного оленя. Природа в ответ на отнятую жизнь мгновенно дает свой отпор человеку, начиная мстить…

Идею фильма-притчи продюсер обдумывал несколько лет. «В 2018 году я приехал в Осетию, – вспоминает Людвиг Джиоев. – Остановился у родственников. В доме жил больной старик, который когда-то был охотником. Он и двое его друзей никогда не возвращались без дичи. В итоге один ослеп, второй сорвался с обрыва, а он сам тяжело заболел. В те минуты, когда бывший охотник приходил в себя, он рассказывал, что видит всех убитых животных и уверен, что все беды случились с ним и его товарищами не просто так. Тогда меня и посетила мысль написать историю об охоте, которая для осетин всегда имела сакральный смысл. Только наши предки охотились ради выживания, а сейчас люди делают это ради развлечения. Еще одним источником вдохновения стал рассказ «Охота за турами» Косты Хетагурова».

Несмотря на отсутствие слов, поступки героя Казбека Багаева не остаются безответными – ему отвечает сама природа: звуками, действиями и даже взглядом волка, в котором охотник видит свое отражение. По словам продюсера, на съемочной площадке, в условиях дикой природы, в дрессированном волке проснулся настоящий хищник: «С одной стороны, это придало фильму больше реалистичности, с другой, команде было сложно взаимодействовать с опасным зверем. Но, к счастью, никто не пострадал, а у волка появились предложения на съемки в других проектах».

Как уже упоминал продюсер проекта, «Охотник» успел собрать солидную коллекцию наград. Фильм взял Гран-При международного фестиваля «Лістапад» в Минске, обойдя в основной конкурсной программе номинанта на «Оскар» этого года – картину «Сират». Кроме того, лента удостоена премии Гильдии киноведов и кинокритиков России за лучшее визуальное решение, специального приза фестиваля «Сталкер» имени Андрея Тарковского, наград фестивалей «Алания» («лучший осетинский фильм») и «Амурская осень» («лучшая операторская работа»), а также получила сразу 9 номинаций в лонг-листе премии «Ника».

В преддверии европейской премьеры «Охотника» его создатели поделились своими ожиданиями: «Браконьеры есть везде. И нам очень хотелось бы, чтобы наша история была понятна и в Осетии, и в Японии, и во Франции, и в Австралии. У природы нет национальности, а у совести нет акцента. Мы вошли в шорт-лист Фестиваля европейского кино в Германии, нас пригласили и ждут. Для нас, ребят из региона, это большой успех. Надеемся, что это мотивирует других кинематографистов из регионов не бояться рисковать и делать настоящее кино».