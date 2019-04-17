Сергей Бобунец одомашнил русский Космос

Стратегически важный концерт Сергея Бобунца состоялся 13 апреля в «Мумий Тролль-баре»

Есть такое понятие – русский космизм. Оно подразумевает не только беспредельную ширь межзвездных просторов, но и нашу необъятную душу. Русский человек всегда стремился к покорению Космоса, поэтому дата 12 апреля 1961 года стала поворотной. До сих пор она для большинства из нас отнюдь не является пустым звуком, продолжая манить и будоражить.

На концертах Сергея Бобунца Небо становится ближе. Вряд ли будет большой дерзостью сказать, что он одомашнил русский Космос. Во всяком случае, песня «Космос наш» на следующий день после Дня Космонавтики звучала в программе первой, а к Юрию Гагарину Сергей апеллировал доверительно и на равных: «С нами Гагарин, ура!» Сопричастность первому полету ощущают все. Ведь в случае с Бобунцом обращение «каждому, каждому, каждому – большое спасибо» - не пустой звук.

Эта музыка встает вровень с Вечностью и заставляет время течь по-иному. Включается планетарный масштаб, который кажется уже вполне обыденным делом. «Я ухожу на один космический час, а когда я вернусь ты спросишь…» - поет Сергей. А зал его дружно опережает: «Кто я такой?».

Но Космос – он не только вверху, но и внутри. А в потемках души порою бывает страшно, поэтому хочется иногда вырваться за ее пределы. «Некуда бежать – от себя не убежать», - заклинает Сергей, и мы вспоминаем, что ракета может успешно стартовать только из неподвижной точки.

Так что надо собраться с духом – и сначала нырнуть поглубже. Невероятно, но относительно свежая «Глубина» успела обрасти у Бубы новыми интонациями. «Думал, я погружаюсь, оказалось тону», - восклицает он с неподдельным недоумением.

Способность проживать каждую песню вновь и вновь у Бубы феноменальная. И в этом тоже залог его единения со зрителями. Момент истины настает, когда в «календарном» «Апреле» строчка «но мы друг про друга забыли» звучит одновременно с оттенками удивления, обреченности и покорности судьбе. В «Разум когда-нибудь победит» он и исповедуется, и спешит предупредить: «Всему цена одиночество – иначе… не получается».

В финале концерта всех поклонников Бубы с раненым сердцем ждет спасительная отдушина. «Пусть вашим сердцам всегда будет мало», - напутствует он, и мы предчувствуем, что сейчас произойдет нечто важное. Когда-то выделять песню «Зачем топтать мою любовь» считалось моветоном, но за столько лет концертной практики Буба сумел побороть этот дурацкий стереотип, и она вновь звучит по второму кругу. «Спасибо, что остаетесь романтиками, - говорит Сергей о самом важном. – Сами знаете, как это непросто бывает в наше время. Но я всегда повторяю, что у всех будет кризис, а у вас – кайф!».