На «Славянском базаре» впервые пройдет хоровой фестиваль

09:07

На фестивале «Славянский базар» в Витебске в июле этого года впервые состоится праздник хоровой музыки «Славянский благовест».

Об этом сообщил директор фестиваля Глеб Лапицкий на пресс-конференции, которая состоялась в столичном пресс-центре МИА «Россия сегодня» 18 апреля. Основные события «Славянского благовеста» развернутся в Кафедральном соборе Витебска. . Участие в нем примут порядка 200 участников, причем будет представлено, как светское направление, так и православное певческое искусство.

Хоровые концерты пройдут и на других площадках «Славянского базара». Так, 12 июля в Витебской областной филармонии состоится выступление Государственного Омского народного хора с программой «Сибирский перепляс». Для организации сценического действа хористы уже запросили у организаторов фестиваля подходящее бревно, которое к настоящему моменту уже найдено.

Фестиваль пройдет с 9 по 17 июля, а основные его события будут сосредоточены в период с 11 по 15 июля. В конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» примут участие представители восемнадцати стран. Председателем жюри в этом году станет Тамара Гвердцители. В рамках фестиваля приодет и ее сольный концерт. Также на «Славянском базаре» выступят «Песняры», Варвара, Анатолий Полотно, «Кипелов», «Сурганова и Оркестр», Ольга Бузова и многие другие.

