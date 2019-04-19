Теплая Трасса «Меня мало убить / Песни грусти и печали»

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Исполнитель: Теплая Трасса, Название: «Меня мало убить / Песни грусти и печали», Стиль: панк-рок, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

«Гражданская Оборона» повлияла на множество групп постсоветского пространства. Но одной из первых оказалась «Теплая Трасса», возникшая в Барнауле в 1991 году. Идеолог и текстовик команды Вадим Макашенец никогда не отрицал ее ориентации на «Гражданскую Оборону» и «Инструкцию по выживанию», а также взял еще в 1990-м интервью у Егора Летова для барнаульского издания «Периферийная нервная система» («Лучшая защита – это нападение»).

Первый альбом «ТТ» «Меня мало убить» - это проба пера и поиск собственного лица. Некоторые песни из него откровенно подражательны по отношению к летовскому творчеству. Например, «Дикими метелями» изрядно напоминает «Как в мясной избушке помирала душа», а в «Одиночестве» прямо упоминается «Дохлый Егор». Вадим Макашенец нам объяснил, что, по его разумению, Летова мир «убил своей низменностью, своей привязанностью к земному и материальному, своей тупостью, завистью и трусостью, своим лицемерием и двуличием, своей мертвечиной, - так же, как он всегда убивает всё живое, честное, доброе и настоящее. В этом смысле можно сказать, что всё творчество "Тёплой Трассы" посвящено переосмыслению и дальнейшему развитию философско-поэтического наследия Егора Летова, то есть ответу на вопрос: "как остаться живым человеком в пластмассовом мире мёртвых?"»

В альбоме «Меня мало убить» «ТТ» только подступается к формулировке данного ответа. Наиболее удачной в этом плане можно признать песню «Трус не играет в хоккей», для которой характерно использование цитат из известной советской песни в экзистенциальном контексте. Более смело этот прием «Теплая Трасса» будет использовать уже в своем следующем альбоме «Песни грусти и печали» в таких вещах, как «Только как ни крути» и «Товарищ Вечность».

В «Песнях грусти и печали» царит более ощутимая разноголосица, чем в «Меня мало убить», но это не всегда идет альбому на пользу. Пару раз группа даже обращается образчикам школьного сортирного юмора («Мой кум»), а в финале вольно трактует обстоятельства зарождения рок-н-ролла. К таким послаблениям, вероятно, располагали домашние условия записи. О какой-то концептуальности музыканты явно не заботились, хотя диалог двух вокалистов «ТТ» о нежелательных «песнях грусти и печали» свидетельствовал об изначальном неприятии участниками группы депрессивных настроений и деструктивных тенденций.

Оба альбома писались трудоемким и неблагодарным методом наложения, поэтому их звучание оставляет желать лучшего. Наверняка именно поэтому на CD данные раритеты выпускаются в последнюю очередь. Тем похвальнее усилия питерского лейбла True Fanatics, взявшего на себя этот нелегкий труд. К тому же диск прекрасно оформлен: архивные фото и черно-белые деревья, увиденные как бы сквозь мокрое стекло, служат как бы порталом в недалекое, но уже недосягаемое прошлое.

