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Чиж & Co, 25 апреля, «16 Тонн»

16:46 19.04.2019
Чиж & Co, 25 апреля, «16 Тонн»
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Последняя студийная пластинка Сергея Чигракова и его музыкантов называлась «Нечего терять» — и вышла в конце прошлого века

Но концерты и гастроли легенд русского рока не потеряли от этого ни в количестве, ни в качестве.

В программе — только любимые песни группы, народные алкогольные блюзы, по которым не одно поколение рок-слушателей учило свои первые аккорды на гитарах. Последними официально изданными песнями Чижа являются совместные работы «Улетай, мое похмелье» (с Ромарио и Евгением Маргулисом) и «Волопас» (с группой «Свободный полет»). Зато из хитов «Чиж & Co», выпущенных между 1994 и 1999 годами, всегда можно составить не только отменную компиляцию, но и близкий к идеальному сет-лист.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки
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