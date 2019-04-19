Чиж & Co, 25 апреля, «16 Тонн»

16:46

Последняя студийная пластинка Сергея Чигракова и его музыкантов называлась «Нечего терять» — и вышла в конце прошлого века

Но концерты и гастроли легенд русского рока не потеряли от этого ни в количестве, ни в качестве.

В программе — только любимые песни группы, народные алкогольные блюзы, по которым не одно поколение рок-слушателей учило свои первые аккорды на гитарах. Последними официально изданными песнями Чижа являются совместные работы «Улетай, мое похмелье» (с Ромарио и Евгением Маргулисом) и «Волопас» (с группой «Свободный полет»). Зато из хитов «Чиж & Co», выпущенных между 1994 и 1999 годами, всегда можно составить не только отменную компиляцию, но и близкий к идеальному сет-лист.

