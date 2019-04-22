Российские поп-певцы поздравили Зеленского и попросились на гастроли

10:44

Отечественные поп-артисты Наташа Королева, Дима Билан и Николай Басков рассказали о своих надеждах на изменение курса Украины в связи с прошедшими президентскими выборами.

Певица Наташа Королева заявила, что знакома с Зеленским лично, и выразила надежду, что он останется порядочным человеком на посту президента, сообщает РИА Новости. Она добавила, что далека от политики, однако ее «запрещают и закрывают» на Украине.

«Натуральный блондин российской эстрады» Николай Басков написал в Instagram-аккаунте, что рассчитывает на отмену запрета выступлений на Украине. «Надеюсь, в ближайшее время после 5-летнего запрета и разлуки появится такая возможность встретиться со своими друзьями и поклонниками», — признался певец.

Поп-исполнитель Дима Билан, в свою очередь, пожелал Зеленскому в Instagram оставаться объективным и верить в то, что «один человек зачастую меняет ход истории». «Просто хочу пожелать нам дружбы, в которой побед и побежденных видеть не хотелось бы, хочется дружбы!» — призвал артист.

В 2017 году Билан был внесен в базу украинского сайта «Миротворец» из-за «незаконного пересечения украинской границы». Басков также был внесен в черный список российских исполнителей из-за посещения Крыма. В 2016-м Служба безопасности Украины запретила Наташе Королевой въезд на территорию страны на пять лет.

