]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Российские поп-певцы поздравили Зеленского и попросились на гастроли

10:44 22.04.2019
Российские поп-певцы поздравили Зеленский и попросились на гастроли
Кадр с сайта kino-teatr.ru
Материалы по теме:

Отечественные поп-артисты Наташа Королева, Дима Билан и Николай Басков рассказали о своих надеждах на изменение курса Украины в связи с прошедшими президентскими выборами.

Певица Наташа Королева заявила, что знакома с Зеленским лично, и выразила надежду, что он останется порядочным человеком на посту президента, сообщает РИА Новости. Она добавила, что далека от политики, однако ее «запрещают и закрывают» на Украине.

«Натуральный блондин российской эстрады» Николай Басков написал в Instagram-аккаунте, что рассчитывает на отмену запрета выступлений на Украине. «Надеюсь, в ближайшее время после 5-летнего запрета и разлуки появится такая возможность встретиться со своими друзьями и поклонниками», — признался певец.

Поп-исполнитель Дима Билан, в свою очередь, пожелал Зеленскому в Instagram оставаться объективным и верить в то, что «один человек зачастую меняет ход истории». «Просто хочу пожелать нам дружбы, в которой побед и побежденных видеть не хотелось бы, хочется дружбы!» — призвал артист.

В 2017 году Билан был внесен в базу украинского сайта «Миротворец» из-за «незаконного пересечения украинской границы». Басков также был внесен в черный список российских исполнителей из-за посещения Крыма. В 2016-м Служба безопасности Украины запретила Наташе Королевой въезд на территорию страны на пять лет.
 

Темы: Музыка
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.