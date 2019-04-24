]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Лидер «Чайфа» снимается в клипе дочери прокурора в защиту храма

12:14 24.04.2019
Лидер «Чайфа» снимается в клипе дочери прокурора в защиту храма
Фото Евгении Свиридовой предоставлено пресс-службой Владимира Шахрина
Материалы по теме:

Арина Охлопкова, известная как дочь прокурора из Екатеринбурга, снимает клип для лидера группы «Чайф» Владимира Шахрина, который отстаивает появление храма у драмтеатра.

Девушка выложила у себя в блоге видео со съемочной площадки, где выступает в качестве режиссера, сообщает агентство «Моменты». В проекте задействованы известные актеры Владимир Машков, Виктор Сухоруков, Михаил Ефремов и Денис Никифоров.

Суть ролика состоит в том, что Шахрин выходит в прямой эфир в Instagram и к нему подключаются знаменитые друзья. В одном из эпизодов он вместе с Никифоровым исполняет фрагмент песни «Палуба» Геннадия Шпаликова. В съемках также принимает участие молодой актер Филипп Гизовский.

Охлопкова призналась, что актеры согласились работать бесплатно, так как их зацепил сценарий. По ее словам, ролик рассчитан на социальные сети. Цель — набрать миллион просмотров. Часть съемок проходила в Екатеринбурге, в жилом комплексе «Макаровский», строительством которого занимается УГМК, остальные состоятся в Москве.
 

Темы: Кино в России, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.04.2019, 14:41
Гость: Оллес

работать бесплатно, так как их зацепил сценарий///
Давненько ничего смешнее не читывал,особенно зная патологическую алчность господ вроде ефремова или машковского :)))да и этого старичка шахрина тоже.нехорошая компания,и это неспроста.
Совет властям отнестись к этому высеру с большим ВНИМАНИЕМ !
24.04.2019, 14:06
Гость: Олле

Наверное не зря тратят большие деньги на целую кучку попс господ-власовцев.Вопрос - откуда такое халявное бабло на поганое дело???
24.04.2019, 12:56
Гость: stalker

Лично у меня есть весомые сомнения относительно необходимости строительства данного храма. Если уж мы говорим об исторической справедливости, то строить храм надо таким, каким он был до революции. По тому же проекту. А новый храм будет разительно отличаться от прежнего размерами и помпезностью. Второе. У нас в центре города и так новодельных храмов хватает. Это храм Спаса на Крови и Большой Златоуст. Зачем в непосредственной близости к ним в центре города еще один новодел возводить, если в некоторых районах города вообще никаких храмов нет ? Город то растет и это пора учитывать. Третье. В Свердловской области есть намоленные места в том же пгт. Верхотурье. Был там лично и видел, что многие храмы и часовни находятся в разрушающемся состоянии. Место это историческое и туристическое. Так может быть стоит возродить старые храмы прежде чем новые строить ? Четвертое. Строительство этого храма город не сделает туристически привлекательным, если у нас будут так наплевательски относиться к историческому облику города как сейчас. Но что-то не видно чтобы тут что-то делалось.
Все комментарии (4)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.