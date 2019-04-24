Лидер «Чайфа» снимается в клипе дочери прокурора в защиту храма

12:14

Арина Охлопкова, известная как дочь прокурора из Екатеринбурга, снимает клип для лидера группы «Чайф» Владимира Шахрина, который отстаивает появление храма у драмтеатра.

Девушка выложила у себя в блоге видео со съемочной площадки, где выступает в качестве режиссера, сообщает агентство «Моменты». В проекте задействованы известные актеры Владимир Машков, Виктор Сухоруков, Михаил Ефремов и Денис Никифоров.

Суть ролика состоит в том, что Шахрин выходит в прямой эфир в Instagram и к нему подключаются знаменитые друзья. В одном из эпизодов он вместе с Никифоровым исполняет фрагмент песни «Палуба» Геннадия Шпаликова. В съемках также принимает участие молодой актер Филипп Гизовский.

Охлопкова призналась, что актеры согласились работать бесплатно, так как их зацепил сценарий. По ее словам, ролик рассчитан на социальные сети. Цель — набрать миллион просмотров. Часть съемок проходила в Екатеринбурге, в жилом комплексе «Макаровский», строительством которого занимается УГМК, остальные состоятся в Москве.

