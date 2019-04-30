Гражданская Оборона «Невыносимая легкость бытия» (переиздание)

Исполнитель: Гражданская Оборона», Название: «Невыносимая легкость бытия», Стиль: панк-рок, Год переиздания: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

По альбомам «ГО» «Солнцеворот» и «Невыносимая легкость бытия» проходит граница, разделяющая поклонников группы на два лагеря. Одни считают их полным провалом, другие видят в них некую вершину.

Егор Летов и сам углубил эту пропасть, выпустив в нулевые новые редакции этих дисков с вывернутыми наизнанку названиями – «Лунный переворот» и «Сносная тяжесть небытия». Шаг, безусловно, креативный, но дискуссионный. Дело даже не в ретушировании политического подтекста, присущего исходным записям. Представьте себе, что Константин Кинчев как следует перелопатил альбом «Энергия», заменил в нем оформление и переименовал в «Немощь». Как отнесутся к этому поклонники классической «Алисы»? То-то же…

Поэтому нынешние переиздания «Выргородом» главных альбомов «ГО» 90-х восстанавливает историческую справедливость. Да, звук плоский и слипшийся, но зато тот же самый, что был на дисках и кассетах, купленных 20 лет назад. Да, нет песни «Про дурачка», но ведь и в те времена ее можно было послушать в двух студийных вариантах. Зато на накатке диска появился тот фрагмент картины Босха «Искушение святого Антония», который не уместился на обложку. И летовские рисунки в буклете крупнее и четче, к тому же ко Всевидящему Оку добавился василек. Обрадует коллекционеров и красный стикер на обложке.

По «Солнцевороту» и «Невыносимой легкости бытия» хорошо проводить психологические тесты на интровертность и экстровертность. «НЛБ» ближе интровертам. Заглавная 15-минутная песня по нутру всем тем, кто привык спасаться в одиночку и подальше от мира. «Гордое слово в остывшей золе» напоминает, что вначале было Слово, которое, при необходимости, может обратиться в Архимедов рычаг. Ну а «Наши» утешат всех маловеров, наивно полагающих, что они остались одни на всем белом свете.

Правда, без присущей Летову амбивалентности не обошлось и в этом альбоме. Открывается он песней прямого действия «Пой, революция», будто забредшей сюда с «Солнцеворота». На контрасте с ней звучат «похоронные» «В Ленинских горах» с готическими клавишами и настоящим траурным оркестром. Ну а извечный юродивый Кузя УО утверждает в «Любви» и «Бога нет» вечные ценности путем их отрицания.

