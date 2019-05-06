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Фаворита шоу «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в Англию на «Х-Фактор»

10:41 6.05.2019
Фаворита шоу «Голос. Дети» Ержана Максима пригласили в Англию на «Х-Фактор»
Ержан Максим. Фото с сайта 1tv.ru
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Ержан Максим, который занял второе место в телешоу «Голос.Дети», скоро отправится в Лондон.

Перспективного мальчика позвали стать участником британского телешоу «Х-Фактор». «Нам позвонили из Лондона и позвали сына на «Х-Фактор», пообещали поддержку, — рассказала мама мальчика Гульмира Алибек в интервью YouTube каналу Talk Like. — Теперь Ержану нужно подучить английский язык».

Однако сначала, в июне, Ержан Максим снова приедет в Россию выступать. Гендиректор телеканала МУЗ-ТВ Арман Давлетьяров пригласил финалиста проекта «Голос. Дети» на церемонию Премии МУЗ-ТВ 2019 в Москву. «Я поздравляю Ержана с потрясающим выступлением в программе «Голос». Безусловно, он самородок, которому Всевышний дал такой дар. Своим выступлением он покорил миллионы зрителей по всему миру, тех, кто смотрел эту программу. И мне очень хотелось бы, чтобы такой мальчик не оставался без приза. Со своей стороны мы приглашаем его на нашу предстоящую Премию МУЗ-ТВ 2019, которая пройдет 7 июня в Москве, в гости, на красную дорожку с его мамой. И конечно же сделаем ему красивый номер на сцене вместе со всеми звездами, которые будут принимать участие в предстоящей церемонии», — сообщил Давлетьяров в интервью новостному порталу Tengrinews.kz.

Кроме того, родители собираются отдать Ержана Максима в музыкальную школу. Напомним, что после победы в «Голос. Дети» дочери певицы Алсу Микеллы абрамовой многие возмутились, заявив, что по праву все лавры должны были достаться Ержану Максиму.
 

Темы: Музыка в России, Музыкальные награды в России, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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06.05.2019, 19:34
Гость: Zahar

"Микеллы абрамовой",браво,важен не талант, а принадлежность.
06.05.2019, 14:01
Гость: Татьяна Алексеевна

Ержан,УДАЧИ тебе,дорогой!
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