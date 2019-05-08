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Скончался композитор Евгений Крылатов

13:39 8.05.2019
Евгений Крылатов. Фото с сайта pixabay.com
Евгений Крылатов. Фото с сайта pixabay.com

Композитор Евгений Крылатов умер на 86-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила его дочь Мария Крылатова.

«Отец скончался сегодня утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония», — сказала она.

Евгений Крылатов известен как автор музыки к более 160 советским фильмам и мультфильмам, среди них — «Умка», «Каникулы в Простоквашино», «Чародеи», «Приключения Электроника», «Гостья из будущего», «Достояние республики».

За музыку к «Приключениям Электроника» Крылатов был удостоен государственной премии СССР. Композитору присуждены звания народного артиста РФ и заслуженного деятеля искусств РСФСР. В 2010-м году Крылатов был награжден орденом Почета.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Музыка в России
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Комментарии читателей
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08.05.2019, 19:21
Гость: Олеся

слушай свой Хорст Вессель,бендера.Недолго осталось :)
08.05.2019, 19:00
Гость: Zahar

"Не знаю я, известно ль вам,
Что я певец прекрасных дам,
Но с ними я изнемогал от скуки,
А этот город мной любим
За то, что мне не скучно с ним.
Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог разлуки."
Великие композиторы и великие поэты великой страны. На замену певички Алсу
абрамовы.
08.05.2019, 18:52
Гость: Маэстро

И снова под статьёй о смерти достойного человека выстраиваются недоделанные ублюдки со своими ублюдочными комментариями. Неужели вы настолько бесполезные и бездарные, что только так можете самоутвердится?
Все комментарии (10)
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