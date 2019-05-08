Скончался композитор Евгений Крылатов

13:39

Композитор Евгений Крылатов умер на 86-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила его дочь Мария Крылатова.

«Отец скончался сегодня утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония», — сказала она.

Евгений Крылатов известен как автор музыки к более 160 советским фильмам и мультфильмам, среди них — «Умка», «Каникулы в Простоквашино», «Чародеи», «Приключения Электроника», «Гостья из будущего», «Достояние республики».

За музыку к «Приключениям Электроника» Крылатов был удостоен государственной премии СССР. Композитору присуждены звания народного артиста РФ и заслуженного деятеля искусств РСФСР. В 2010-м году Крылатов был награжден орденом Почета.