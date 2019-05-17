Глеб Самойлов заявил, что «Сказочная тайга» звучит под гитару пошло

Фестиваль «Панк-лирика» прошел в московском клубе «Город» 14 мая

Панк-рок в России вновь набирает обороты. Появилась масса востребованных молодежью групп, которые ощущают свою преемственность по отношению к старшим и именитым коллегам. «Панк-лирика» была призвана продемонстрировать эту преемственность, подведя всех своих участников под единый – акустический – знаменатель. Но панки призваны попирать каноны, поэтому всё вышло более непредсказуемо, нежели ожидалось.

Выступление Андрея Родионова пришлось пропустить по вполне панковской причине: в момент его выступления в РГГУ по соседству с клубом «Город» на Летовском семинаре профессор Юрий Доманский анализировал творчество «Гражданской Обороны» в контексте театральных постановок. Вторым участником фестиваля стал Владимир Котляров, который без своей группы «Порнофильмы» чувствовал себя неуютно. Причину объяснил сам: мол, с музыкантами он маскирует свое неумение за стеной электрического звука, а тут приходится отдуваться самому, на одном аккорде.

Акустическая программа, по словам Котлярова, тоже мало чем отличалась от привычных концертов группы. Ну, разве что, было решено, наконец-то сыграть, песню «Как в последний раз», которую давно ждут поклонники «Порнофильмов», но последние никак не могут ее отрепетировать с новым басистом. Впрочем, если верить Котлярову, аккорд в ней был ровно тем же самым, что и в соседних песнях. Это обстоятельство не помешало певцу заметить: «Прекрасный вечер. Сегодня жарко и на улице, и внутри». А всё благодаря исполненным на пределе вещам «Я так боюсь» и «Я так соскучился».

Акустика располагает к исполнению каверов, коих в программе Котлярова оказалось два. Сыгранную в блюзе «Шла война к тому Берлину» он планировал приурочить к 95-летию Окуджавы, да не успел записать песню в трибьют барду из-за напряженных гастролей «Порнофильмов». «Москву-Кассиопею» «Соломенных енотов» Владимир посвятил памяти недавно умершего автора Бориса Усова-Белокурова.

Глеб Самойлов всех обманул - в том смысле, что вместо ожидаемой акустической гитары прихватил с собой процессор. Но концепцию фестиваля соблюл неукоснительно. «К слову о панк-лирике», - бросил он сразу - и тут же экспрессивно продекламировал половину «Сказочной тайги» в духе своего друга и соратника Лехи Никонова из ПТВП. Строчка из припева приобрела автобиографический оттенок - за счет уточняющего ситуативного момента «Звезды (пока еще не) пьяные смотрят вниз». Следом Глеб исполнил бесконечную трансовую «Забери меня».

- Извините, что я сегодня без гитары, но под нее «Сказочная тайга» звучит пОшло! - объяснил Самойлов.

- Да я всю жизнь пою «Тайгу» под гитару, - возразил поклонник из зала

- Сэнкью, - протянул в ответ Глеб, пародируя спесивую рок-звезду.

Пришлось придумывать другую причину смены формата. После «Каменного дна» он объяснил, что не хотел выступать в акустике, ибо по сравнению с другими участниками фестиваля, считает себя псевдопоэтом. И дабы подтвердить этот тезис, зарядил эпатажную «Любовью", снабдив ее смачным междометием ЧПОК. На акустику Самойлов предложил новую песню «Поезда», которую можно было закончить в любой момент по желанию зрителей. В ее коду он вставил настолько неудобоваримые звуки, что на продолжении никто особо не настаивал. А Глеб на прощание честно признался: «Я отметился, и я пошел»

