Исполнитель: Разные, Название: «Калинов Мост. Tribute 2», Стиль: рок Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Каталогизация и канонизация наследия «Калинова Моста» идет полным ходом. Спустя два года после появления первого трибьюта «Калинову Мосту» издан трибьют №2. Как правило, в таких случаях запас релевантных имен участников иссякает и на сиквелах превалирует какой-то треш. Однако «Калинов Мост» сумел не повторить этой ошибки и представить вполне конкурентоспособную по сравнению с первой пластинку.

Подражатели первоисточнику здесь оказались в абсолютном меньшинстве. Это «Утро Моне», «Молока стакан» и «Ключевая». Их перепевки «Надоест нам суета», «Иерусалима» и «Пойдем со мной» не портят оригиналы, но и ничего не добавляют к ним.

На другом полюсе оказался Тэм Булатов, чья версия «Уходили из дома» звучит одинаково далеко и от «Калинова Моста», и от Lumen. Получился эдакий блюз моложавого «блудного сына», который еще не успел разочароваться в многолетних скитаниях вдали от отчего дома.

Наконец-то издана на официальном физическом носителе завораживающая «Улетай» от группы «Мельница», исполняемая вживую уже лет 10. С присущим ей чутьем Наталья О’Шей скрыла горечь покинутой женщины за ледяными интонациями, демонстрирующими достоинству и силу. Герой Ревякина все-таки казался более беззащитным.

Зато Дмитрий Дибров умудрился превратить хиппиский гимн молодости и чистоте «Девочка летом» в электронную старческую брюзжалку. Особенно забавно, как он с плотоядными интонациями двухсотлетнего вурдалака скрипуче проговаривает: «Юные планы – на двоих 32». Казалось, «Девочку» уже ничем не испортить, но Диброву это почти удалось. Даром, что сводился трек не где-то, а в Канаде!

А вот близкие к панк-эстетике «Ангел НеБес» и «План Ломоносова», взяв одну и ту же забойную «Гон в Полдень», не промахнулись. Ну, разве что у последних больше дерзости – может быть, поэтому их манера отсылает к нижегородским F.P.G.

Не подкачали ветераны. «Разные люде» в грохочущем варианте «Надо было» апелируют не только к соответствующей песне «Калинова Моста», но и к собственной «Не было». И – жемчужина альбома – «Всадники» с вокалом Николая Расторгуева и инструментальными партиями «Калинова Моста». Лидер «ЛЮБЭ» почти совсем свел на нет апокалиптический посыл песни своим задушевным голосом, но все же вернулся к этим смыслам в самом конце, зловеще прохрипев слово «Луна».

За креативность в трибьюте отвечает фолковая группа «Равноденствия». Дмитрий Ревякин уже давно называет многие свои песни «забайкальскими частушками», и кто-то из его продолжателей рано или поздно должен был это как-то обыграть. Вот «Равноденствие» и создало в частушечной форме центон «Ревякины страдания», нанизывая цитаты из песен «Конь-огонь», «Дома не был», «Родная», «Камчатка», «Фройлен, прощайте». Приятно иметь дело с людьми, для которых ранее и позднее творчество Ревякина одинаково дороги и которые знакомы с концертными версиями песен «КМ» («инок – НЕ шаман»).