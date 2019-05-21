Ступа спасла солистку Oyme от верной гибели

Фолковая группа Oyme устроила закрытую презентацию нового клипа «Матерь ветра» 16 мая

Ежевика. Фото предоставлено пресс-службой группы

Междусобойчик состоялся на студии музыкального руководителя коллектива – именитого звукорежиссера Владимира Осинского. Малые габариты подвального помещения на Новослободской не помешали хозяевам развернуться в полную мощь. Гостеприимная вокалистка Oyme Ежевика Спиркина не только показала гостям свежее видео и фильм о нём, но и сыграла импровизированный концерт и попотчевала зрителей национальными дагестанскими блюдами.

Реверанса в сторону аварской культуры от певицы ожидали меньше всего, потому что сама она чтит свои эрзянские корни, всячески пропагандируя их в своем творчестве. Однако Ежевина находит много общего между финно-угорскими легендами и преданиями аварцев. Ведь в основе клипа «Гьорол эбел» («Мать ветра») – история пастуха который, по инициативе Матери Ветра, сажает горах дерево, спасая тем самым крепость от разрушения. Аналогичным образом и эрзянский вождь Тюштя воткнул в землю посох, который зацвел и объединил народы.

После премьеры клипа Oyme представила и ремикс на «Мать ветра». Идея сделать электронную версию возникла у певицы сразу после записи оригинала. Ежевика поделилась идеей со своим директором Владимиром Кальяном, а тот, вместо того, чтобы обратиться к маститым диджеям, напутствовал: «Давай, ты же можешь». Гости презентации самолично убедились в его правоте.

Среди других исполненных песен выделялась «Рассея», основанная на старинной казачьей балладе «Ох, Рассея, ты Рассея». Эрзянам это произведение очень пришлось по душе, и они адаптировали его под свое многоголосие. Теперь Oyme исполняет песню на двух языках, добавив в композицию еще и ритмы лезгинки. Лучший пример диалога культур привести сложно.

Представление «вкусняшек» от Oyme проходило в весьма непринужденной обстановке. Под конец вечера Ежевика разоткровенничалась и рассказала о том, как долго возила в багажнике сценический реквизит – ступу ведьмы. Однажды в час-пик у нее сломалась машина, и певица выставила предупредительный знак, который тут же снес на полнйо скорости какой-то лихач. Ежевике больше ничего не осталось, кроме как охлаждать пыл проезжающих автомобилистов водружением на трассу извлеченной из багажника ступы. Кстати, креатив был одобрен прибывшим на место происшествия сотрудником ГИБДД!

На презентации Ежевика в шутку сетовала, что никак не может найти себе мужа. Кажется, мы знаем, кто ей нужен. Тот, кто придет и с порога заявит, как в одной песне «Крематория»:

Ах, милая, если бы ты

Умела летать на метле!