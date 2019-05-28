Сергей Шнуров посвятил стихотворение строительству «трех храмов в сутки»

14:24

Создатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров откликнулся стихами на новость о том, что в среднем РПЦ строит три храма в сутки.

Музыкант считает, что при этом зданий все еще не хватает, особенно в таких городах, как Новосибирск, Москва, Хабаровск, Санкт-Петербург и Благовещенск, сообщает Lenta.Ru. Стихотворение же выглядит так:

На небе, как известно, Трое:

Отец, Сын и, конечно, Дух.

Им на земле хоромы строят,

Имея почести в виду.

За сутки три, что символично

И даже канонично строго.

Пусть не хватает нам жилищ, но

Где же Богу жить, ей-богу.

Больницы, школы, даже скверы

Пусть погодят, это не к спеху

Нам тут без православной веры

Болеть, гулять, работать ***** [нет необходимости]

По словам Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, новые здания возводятся не из-за избытка денег, а потому что «народ, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается».

Что касается группировки «Ленинград», то она распадается после стадионного тура в этом году.

