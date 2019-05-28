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Сергей Шнуров посвятил стихотворение строительству «трех храмов в сутки»

14:24 28.05.2019
Сергей Шнуров посвятил стихотворение строительству трех храмов в сутки
Сергей Шнуров © KM.RU, Даниил Ремизов

Создатель группировки «Ленинград» Сергей Шнуров откликнулся стихами на новость о том, что в среднем РПЦ строит три храма в сутки.

Музыкант считает, что при этом зданий все еще не хватает, особенно в таких городах, как Новосибирск, Москва, Хабаровск, Санкт-Петербург и Благовещенск, сообщает Lenta.Ru. Стихотворение же выглядит так:

На небе, как известно, Трое:
Отец, Сын и, конечно, Дух.
Им на земле хоромы строят,
Имея почести в виду.
За сутки три, что символично
И даже канонично строго.
Пусть не хватает нам жилищ, но
Где же Богу жить, ей-богу.
Больницы, школы, даже скверы
Пусть погодят, это не к спеху
Нам тут без православной веры
Болеть, гулять, работать ***** [нет необходимости]

По словам Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, новые здания возводятся не из-за избытка денег, а потому что «народ, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается».

Что касается группировки «Ленинград», то она распадается после стадионного тура в этом году.
 

Темы: Взаимоотношения церкви и государства в России, Православная церковь в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
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28.05.2019, 19:53
Гость: оффигеть

Образовываться надо,богобоязненные сами ему в карман кладут.
28.05.2019, 18:49
Гость: Москва

Не много ли берёт на себя Кирилл? Не получается от того, что мозгов хватает только на то, чтобы постоянно залезать в карман граждан
28.05.2019, 16:26
Гость: так

когда нет денег на лечение ничего другого просто не остается.
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