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«СерьГа», 1 июня, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

15:40 29.05.2019
Группа «СерьГа» отметит свое 25-летие большим концертом в «ГлавКлубе» 1 июня
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Группа «СерьГа» отметит свое 25-летие большим концертом в «ГлавКлубе» в первый день лета

Основанная экс-басистом "Бригады С" Сергеем Галаниным, группа "СерьГа" с ходу заняла место в высшем эшелоне русского рока: появившись на свет вскоре после выхода галанинского сольника "Собачий вальс" (куда вошли такие хиты, как "Спокойной ночи" и "А что нам надо"), свой первый концерт "СерьГа" отыграла в режиме "разведка боем" - в компании "Алисы" и "Чайфа".

Собравшись под самоуверенным слоганом "Для тех, у кого есть уши", четверть века спустя "СерьГа" остается образцом долговечности и оплотом стабильности, на что исправно указывают ее записи (вроде недавнего альбома "Приметы") и о чем напомнит как никогда праздничное шоу в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT - в день 25-летия группы!
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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