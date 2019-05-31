Герои мультсериала «Маша и Медведь» запоют по-итальянски

14:07

Персонажи популярного мультипликационного сериала «Маша и Медведь» будут путешествовать по разным странам в новом сезоне.

Пилотную серию цикла посвятят Италии, сообщает РИА Новости. Новации приурочены к 10-летию сериала, отмечаемому в 2019 году. Исходя из этого, четвертый сезон проекта, который получил название «Машины Песенки», станет музыкальным.

«Первая серия нового сезона «Там все любят петь!» посвящена стране, где Маша получила ошеломляющую популярность после отечественного рынка, Италии. Запуск 1 эпизода 4 сезона состоится 31 мая на русскоязычном канале «Маша и Медведь» на YouTube и 1 июня, в Международный день защиты детей, на телеканале «Карусель» в рамках передачи «Спокойной ночи, малыши!», - говорится в сообщении пресс-службы производителей сериала – компании «Анимаккорд».

В новом сезоне герои отправятся в путешествие по разным странам и покажут зрителям их главные достопримечательности и культурные особенности.

Ранее мы сообщали, что в «итальянской» серии «Маши и Медведя» планируется исполнение песни «Санта Лючия» из репертуара Робертино Лоретти. В Италии персонажей «Маши и Медведя» знают 98 % детворы. Результатом этой феноменальной востребованности мультфильма стало открытие в городе Бергамо парка «Маша и Медведь». На территории в семь гектаров расположились аттракционы, театр, детская железная дорога.