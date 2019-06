THE CHEMICAL BROTHERS. 7 июня, ВТБ Арена

16:13

Этим летом легендарный британский электронный дуэт The Chemical Brothers выступит в Москве с девятым альбомом No Geography и незабываемым визуальным шоу!

За 20 лет существования The Chemical Brothers изменили представление о том, что такое живой концерт электронной группы. Начав с выступлений в небольших лондонских клубах, и вскоре переместившись на верхние строчки афиш крупнейших фестивалей, “братья” оставались верны одной идее: живое шоу должно создавать собственное аудиовизуальное пространство, в котором хочется оставаться до самого конца концерта.

Вот уже несколько лет шоу The Chemical Brothers, спродюсированные визуальными художниками Адамом Смитом и Маркусом Ляллом вводят аудиторию в состояние транса и эйфории по всему миру.

Влияние The Chemical Brothers на электронную музыку сложно переоценить. На их счету – шесть пластинок, занимавших 1 место в британских чартах, 12 миллионов альбомов и 6 миллионов синглов, проданных по всему миру, и первая среди электронщиков награда “Грэмми” в категории “Лучший рок-инструментал” за трек Block Rockin’ Beats (всего за свою карьеру The Chemical Brothers получили 4 премии “Грэмми”). В 2015 году The Chemical Brothers выпустили альбом Born In The Echoes, на котором посотрудничали с рэпером Q-Tip, певицей St. Vincent и Беком, а также обладателем “Оскара” Мишелем Гондри (режиссером фильмов “Вечное сияние чистого разума”, “Наука сна”, “Перемотка”, “Зеленый шершень”). Альбом заслужил высокие оценки критиков: издание Pitchfork похвалило “братьев” за лучшие поп-треки за всю карьеру, а журнал NME заявил, что The Chemical Brothers “блестяще перепридумали свой собственный саунд”.

Девятый альбом “братьев” No Geography планируется к выходу весной 2019 года и будет включать в себя сингл Free Yourself, уже запомнившийся многим фанатам по летним фестивальным выступлениям дуэта, а также яркому видеоклипу. А также совсем недавний трек MAH, замечательно принятый поклонниками “братьев”. Их новое шоу – это невероятный визуальный ряд, суперхиты, на которых выросли уже поколения любителей электронной музыки и новые треки, которые надолго задержатся в сетах известных ди-джеев со всего мира. Пропустить шоу The Chemical Brothers – значит пропустить лучший электронный концерт этого лета!