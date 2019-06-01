KISS. 13 июня, ВТБ Арена

16:27

Это последний шанс увидеть легенду! Великая рок-группа Kiss приезжает в Москву с концертом прощального тура End Of The Road!

Одна из самых влиятельных, востребованных и экстравагантных рок-групп в мире KISS объявила о последнем туре в своей карьере. “Это будет самое грандиозное шоу из всех, что мы когда либо делали, – заявили участники KISS во время телешоу America’s Got Talent на канале NBC, – ”Если вы любите нашу музыку – приходите. Если вы никогда не видели нас живьем – сейчас самое время!”.

В январе 2019 года тур под названием End Of The Road пройдет по крупнейшим городам Америки, а затем легендарная группа отправится в Европу и даст 22 концерта в 12 странах. За свою 45-летнюю историю KISS не раз подтверждали свой титул одного из самых зрелищных рок-коллективов: их концерты всякий раз поражают воображение невероятными пиротехническими и сценическими решениями. Кроме того, на их счету более 100 миллионов проданных альбомов, а фанатская “Армия KISS” насчитывает миллионы людей в странах всего мира.

“Все, что мы создали и завоевали за последние четыре десятилетия было бы невозможно без миллионов людей, которые приходили на наши концерты в клубы, концертные залы и на стадионы, – говорят KISS, – Этот тур будет настоящим праздником для наших преданных фанатов и последним шансом увидеть KISS для тех, кто еще не был на наших концертах. Мы собираемся уйти со сцены такими же, какими взошли на нее: непримиримыми и неукротимыми!”.