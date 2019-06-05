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Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после ожога пищевода

12:12 5.06.2019
Бари Алибасов госпитализирован с ожогом пищевода
Бари Алибасов © KM.RU, Даниил Ремизов

Бари Алибасов госпитализирован в НИИ имени Склифософского с четвертой – максимальной – степенью ожога желудка.

Несмотря на диагностированное врачами тяжелое состояние продюсера, он пребывает в сознании и дышит самостоятельно. «При таком диагнозе можно строить разные прогнозы. Если все будет хорошо, то выздоровление может занять месяцы», — объяснил РИА Новости представитель продюсера Вадим Горожанкин, добавив, что Алибасов, учитывая полученные травмы, «держится хорошо».

Причиной ожога пищевода стало выпитое продюсером средство для прочистки труб, которое он перепутал с соком. «Госпитализирован, но жизни ничего не угрожает. Да, было отравление. Ждем анализов», — подтвердил сын Алибасова госпитализацию продюсера.

Госпитализация Бари Алибасова произошла незадолго до его дня рождения: 6 июня продюсер отметит свое 72-хлетие. 
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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Комментарии читателей
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05.06.2019, 16:06
Гость: Путник

Типичный суицид
05.06.2019, 16:02
Гость: ВВВ

У меня начальник на работе тоже пищевод ожог. По пьяни, с начальником соседнего участка, перепутали бутыль со спиртом с бутылём, где концентрированная щелочь была. Так до утра и балдели, пока жена одного их не нашла. Советская медицина оказалась на высоте - спасли обоих!
05.06.2019, 15:38
Гость: коллега

Средство для прочистки труб стояло в стакане на столе рядом со стаканом сока. Это ж надо такую хрень придумать! При этом мы понимаем, что средство для прочистки труб воняет химией - страшно нюхать, а тут выпил залпом, не нюхая. Прямо, фантастический сюжет. Правда, если представить, что Бари был сильно выпимши или с бодуна, тогда всё сходится. Слава Богу, жив, и жизни ничего не угрожает. Может, меньше будет водку пьянствовать? Хотя вряд ли...Будь здоров, Бари, у тебя в натуре 2 Дня рождения.
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