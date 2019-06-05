Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после ожога пищевода

12:12

Бари Алибасов госпитализирован в НИИ имени Склифософского с четвертой – максимальной – степенью ожога желудка.

Несмотря на диагностированное врачами тяжелое состояние продюсера, он пребывает в сознании и дышит самостоятельно. «При таком диагнозе можно строить разные прогнозы. Если все будет хорошо, то выздоровление может занять месяцы», — объяснил РИА Новости представитель продюсера Вадим Горожанкин, добавив, что Алибасов, учитывая полученные травмы, «держится хорошо».

Причиной ожога пищевода стало выпитое продюсером средство для прочистки труб, которое он перепутал с соком. «Госпитализирован, но жизни ничего не угрожает. Да, было отравление. Ждем анализов», — подтвердил сын Алибасова госпитализацию продюсера.

Госпитализация Бари Алибасова произошла незадолго до его дня рождения: 6 июня продюсер отметит свое 72-хлетие.

