Жанна Агузарова создавала в ссылке группу из зэков параллельно «Браво»

В Москве в обстановке полнейшего ажиотажа состоялась премьера документального фильма Андрея Айрапетова «БравоStory»

Показы состоялись в кинотеатре «Октябрь» 4 июня в рамках фестиваля BEAT, большим поклонником которого считает себя Евгений Хавтан. Перед началом просмотра пресс-атташе «Браво» Антон Чернин признался, что материала было отснято на полноценный сериал, поэтому ленту пришлось немилосердно сокращать. А Хавтан добавил, что небольшие коррективы будут вноситься в «БравоStory» и дальше.

Картина приурочена к 30-летию «Браво», и помимо нее, к юбилею вышли ретроспективные альбомы «Бравоспектива» и «Unrealised», а также авторизованная биография коллектива. Автор последней Алексей Певчев отвечал также и за закадровый голос в фильме. Со своей задачей журналист справился великолепно, и гости показа предположили, что отныне подобную работу ему теперь режиссеры будут предлагать ему подобную работу постоянно.

68-минутная лента получилась довольно динамичной и увлекательной. Она равномерно освещает все периоды существования группы. Конечно, большинство фактов из «БравоStory» поклонники группы уже знают из книги Певчева. Однако есть и эксклюзивные моменты, которые, по большей части, связаны с экстравагантной Жанной Агузаровой. В фильме присутствуют уникальные кадры, где она самозабвенно исполняет редкие народные песни, и легенда о том, что, будучи в сибирской ссылке, певица сколотила группу из таких же, как она, горе-сидельцев.

К сожалению, эксклюзивных интервью для «БравоStory» своенравная Агузарова давать не стала. Но их отсутствие компенсируют беседы с бывшими участниками команды Андреем Конусовым и Тимуром Муртузаевым. Кроме того, Айрапетов побеседовал с Адреем Макаревичем, Гариком Сукачевым, Вадимом Степанцовым и Дмитрием Спириным , которые олицетворяют четыре поколения представителей русского рока.

После показа «Браво» сыграли импровизированный акустический сет. Евгений Хавтан признался, что сначала планировал что-то спеть просто под гитару, потом возникла идея принести мониторы, ну а в итоге решили играть в полном составе. Программа целиком и полностью оказалась составлена из раритетных композиций. Даже работающий с «Браво» много лет Антон Чернин заверил, что никак не ожидал увидеть такого сет-листа.

Начали с песни «Под куполом звезд» с диска «Хиты про любовь», который сами музыканты считают провальным. «Принцессу» «Браво» ангажировали со своей пластинки 2011 года «Мода». Очень долго Хавтан представлял песню «Мауна Лоа» с текстом философа-эзотерика Евгения Головина. Эти стихи также использовали в своих песнях «Центр» и Вячеслав Бутусов, но лидер «Браво» свою версию считает лучшей – хотя Головин был скуп на похвалы и по поводу конечного результата лишь сдержанно сказал: «Сойдет».

Пронизывающий до глубины души «Теплый ветер» Хавтан отчего-то стесняется играть на рядовых концертах «Браво», в чем его категорически не поддержали гости показа, ведь в акустике она заиграла новыми красками. Завершилось выступление мини-блоком кавер-версий. «Кто виноват» «Воскресения» Хавтан назвал отличным аргументов в пользу утверждения, что русский рок 70-х не был тотально унылым. Ну а любовь к шлягерам Элвиса Пресли «Love Me Tender» и «That's all right « общеизвестна.