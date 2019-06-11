]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Бари Алибасов потерял память, выйдя из медикаментозного сна

12:47 11.06.2019
Бари Алибасов потерял память, выйдя из медикаментозного сна
Бари Алибасов © KM.RU, Даниил Ремизов
Материалы по теме:

Продюсер «На-На» Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна не без потерь.

Очнувшись, Алибасов полностью потерял память. «Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Бари Алибасов», — описал РИА Новости о состоянии отца Алибасов-младший, добавив, что надеется на то, что продюсер скоро придет в себя.

Сейчас родные продюсера и врачи ждут, когда у продюсера зарастут внутренние ожоги. Если процесс пойдет неправильно, то у больного может возникнуть либо непроходимость, либо кровотечение. По словам сына, риск внутреннего кровотечения довольно большой. Также Алибасов-младший заверил, что врачи оказывают его отцу всю необходимую помощь.

11 июня сын основателя группы «На-На» опроверг информацию об ухудшении состояния отца. 10 июня Бари Алибасов уже приходил в себя, но быстро вновь потерял сознание.

4 июня продюсер попал в больницу с острым отравлением средством для прочистки труб.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]> ]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.