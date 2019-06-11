Бари Алибасов потерял память, выйдя из медикаментозного сна

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Продюсер «На-На» Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна не без потерь.

Очнувшись, Алибасов полностью потерял память. «Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит. В том числе и то, что он Бари Алибасов», — описал РИА Новости о состоянии отца Алибасов-младший, добавив, что надеется на то, что продюсер скоро придет в себя.

Сейчас родные продюсера и врачи ждут, когда у продюсера зарастут внутренние ожоги. Если процесс пойдет неправильно, то у больного может возникнуть либо непроходимость, либо кровотечение. По словам сына, риск внутреннего кровотечения довольно большой. Также Алибасов-младший заверил, что врачи оказывают его отцу всю необходимую помощь.

11 июня сын основателя группы «На-На» опроверг информацию об ухудшении состояния отца. 10 июня Бари Алибасов уже приходил в себя, но быстро вновь потерял сознание.

4 июня продюсер попал в больницу с острым отравлением средством для прочистки труб.

