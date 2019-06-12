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В Group‐IB рассказали подробности накрутки голосов на шоу «Голос. Дети»

13:06 12.06.2019
Скриншот с YouTube
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Компания Group‐IB, которая занималась расследованием голосования в финале шоу «Голос.Дети», опубликовала 11 июня окончательный отчет по этому делу.

Как рассказал эксперт лаборатории компьютерной криминалистики компании Сергей Никитин телеканалу «360», что, даже если отсеять выявленные технические аномалии, то остаются статистические странности — голосов все равно слишком много.

«Если отфильтровать явные технические аномалии, то все равно получается аномально большое количество голосов, которое не попадает под результаты прошлых голосований и под нормальное распределение», — заявил он.

По его словам, в случае SMS-голосования были зафиксирвоаны целые группы сообщений, которые с одержали техническую информацию, что свидетельствует о явной накрутке. Что касается телефонных звонков, то голосовой робот получал серию вызовов с номеров, следующих один за другим. Все они принадлежали региону Башкортостан.

Никитин подчеркнул, что защититься от подобных нарушений можно лишь при помощи анализа вышеупомянутых способов накрутки и их дальнейшего отсеивания.

«Производители систем голосований все это отслеживают, все это внедряют. И этим следует заниматься… Часть подобных аномалий выявлять автоматизированно вполне возможно», — добавил специалист.

Темы: Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Знаковые телевизионные проекты и их участники
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