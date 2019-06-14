По песням Сукачева поставили первый в мире мюзикл с глухонемыми актерами

Премьера музыкального спектакля театра «Недослов» «Песни с окраины Москвы» по песням Гарика Сукачева состоялась в Москве

Сцена из спектакля с официальной группы "Недослова" ВКонтакте

Сукачев – творец, которому театральные подмостки и кино не менее важны, чем музыка. Его всегда привлекал масштаб и размах, недаром в рамках «Бригады С» он в первые годы вообще не выпускал альбомов, зато регулярно устраивал провокационные перфомансы, а к записи побочного проекта «Нонсенс» привлекает несколько десятков именитых музыкантов. До сих пор на своих выступлениях Сукачев, излучая феноменальную энергетику и обыгрывая буквально каждый нюанс текстов, предпочитает много не говорить.

Вот почему песни неистового Гарика оказались настолько благодатным материалом для театра неслышащих актеров «Недослов». Устанавливая контакт со зрителями языком пластики, жестов и танца, актеры интерпретируют самые разные произведения – пьесы Горького, повесть о Малыше и Карлсоне, лучшие образчики русского рока.

Что касается песен Гарика Сукачева, то они настолько взаимодополняют друг друга, что «Недослов» совершенно закономерно решили использовать в своем действе произведения разных лет, включая кавера на Тома Уэйтса и Сальваторе Адамо. Но, как следует уже из названия спектакля, в его основу лег альбом 1996 года «Песни с окраины», из которого было использовано шесть песен. Правда, если Сукачев пел о родной для него тушинской окраине, то первым зрителям спектакля пришлось отправляться в противоположный конец Москвы – Ясенево, где на сцене КЦ «Вдохновение» и состоялись 6 и 7 июня премьерные показы.

Итак, начало 80-х, обычный столичный двор кануна Перестройки. Все радости и беды соседи, по давней советской традиции, переживают сообща. Присущий советскому человеку дух коллективизма тонко и точно передают песни «О чем поет гитара» и «За окошком месяц май»: каждый тоскует о своем, но в этой грусти-печали есть нечто универсальное и архетипическое.

Однажды к жителям двора прилетает Ангел, чтобы сделать их счастливыми. Но разве бывает настоящее счастье без переживаний, испытаний, жертв, а главное – сосущего чувства одиночества? И вот уже обитатели двора постепенно обособляются. Сначала мужчины и женщины делятся на две автономные компании, что, соответственно, проиллюстрировано песнями «Горит огонь» и «Дроля». Потом перед нами начинает разворачиваться галерея индивидуальных судеб: сосед-полковник, молодой автомеханик, капризная красавица, девушка «33 несчастья»…

Популярные песни Гарика Сукачева начинают играть в спектакле новыми гранями и получать неожиданные трактовки. Взять хотя бы «Моя бабушка курит трубку». Несмотря на то, что у Сукачева эта вещь считается одной из самых известных, до сих пор мало кто понимает, о чем здесь вообще речь. Скорее всего, хитрый Гарик просто создал собственную вариацию на тему известного стихотворения Эдуарда Успенского «Собирала на разбой бабушка пирата». А в спектакле история разбитной бабушки подается в виде завиральных россказней, которыми ушлые обитатели окраины пытаются привлечь внимание забредшей в их двор девушки из центра.

Все песни Сукачева довольно сложны и, к счастью, создатели «Песен с окраины Москвы» не стали их насильственно упрощать. Даже такие шлягеры, как «Ольга» таят в себе некий ребус – ведь не зря же заветное женское имя в ней ни разу не упоминается. Не потому ли в спектакле во время этого номера возникает не девушка, а зловещая «проруха-судьба» с закрытым черным капюшоном лицом. А заглавный герой песни «Это был ангел» во время беседы с вверенным ему страдальцем меняется с ним местами репликами в последнем куплете, благодаря чему возникает уверенность, что наша связь с бесплотным миром – двухсторонняя….

Спектаклю наверняка будет меняться и совершенствоваться. Например, на премьере не была интерпретирована указанная в программке финальная песня «Вальс Москва». На будущее остались интрига и задел…

