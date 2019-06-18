Юлию Чичерину подвергли допросам за песню памяти Александра Захарченко
На днях Юлия Чичерина выпустила песню «Его оплот», посвященную памяти убитого 31 августа прошлого года главы ДНР Александра Захарченко.
Песня является саундтреком к фильму «Его оплот», который должен выйти в конце августа. Однако продвижение композиции в интернете постоянно встречает препятствия. «Травля за песню, - пожаловалась Юлия Чичерина на своей официальной странице ВКонтакте. – Идет постоянная травля в сети за песню про Александра Захарченко «Его Оплот», заблокировали мой аккаунт на ФБ, лгут, обсуждают мою внешность за глаза маргинально и очень не по-еуропейски, все бы ничего, но стукачи полезли наружу – на меня стуканули в Клинскую полицию!
Теперь полицейские приезжают ко мне домой и уточняют – террористка ли я или экстремистка? Хотелось бы напомнить, что гены пальцем не размажешь – их деды так же стучали и невинных сажали в ГУЛАГи, и они теперь обвиняют в этом Иосифа Сталина, сейчас не станут сажать певиц-сепаратисток, раз отмазали журналиста-наркодиллера, а со стукачей и лжецов пора бы брать штрафы, меньше всего продажные люди любят платить».