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Юлию Чичерину подвергли допросам за песню памяти Александра Захарченко

16:18 18.06.2019
Юлию Чичерину подвергли допросам за песню памяти Александра Захарченко
Юлия Чичерина © KM.RU, Наталья Ступникова

На днях Юлия Чичерина выпустила песню «Его оплот», посвященную памяти убитого 31 августа прошлого года главы ДНР Александра Захарченко.

Песня является саундтреком к фильму «Его оплот», который должен выйти в конце августа. Однако продвижение композиции в интернете постоянно встречает препятствия. «Травля за песню, - пожаловалась Юлия Чичерина на своей официальной странице ВКонтакте. – Идет постоянная травля в сети за песню про Александра Захарченко «Его Оплот», заблокировали мой аккаунт на ФБ, лгут, обсуждают мою внешность за глаза маргинально и очень не по-еуропейски, все бы ничего, но стукачи полезли наружу – на меня стуканули в Клинскую полицию!

Теперь полицейские приезжают ко мне домой и уточняют – террористка ли я или экстремистка? Хотелось бы напомнить, что гены пальцем не размажешь – их деды так же стучали и невинных сажали в ГУЛАГи, и они теперь обвиняют в этом Иосифа Сталина, сейчас не станут сажать певиц-сепаратисток, раз отмазали журналиста-наркодиллера, а со стукачей и лжецов пора бы брать штрафы, меньше всего продажные люди любят платить».
 

Темы: Донецк, Музыка в России, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире рок-музыки, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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18.06.2019, 20:26
Гость: stalker

Хотелось бы пожелать Юлии Чичериной творческих успехов, крепкого здоровья и поменьше обращать внимания на всякую падаль, которая только и умеет, что за глаза гадости говорить и втихаря гадить. Не достойные и мелкие людишки. Правильно она сказала о том, что это потомки тех, кто в советские годы доносы писал, а после смерти Сталина поносил его на чем свет стоял. Как будто они тут были не при чем.
18.06.2019, 19:48
Гость: жизнь она такая

Вообще-то если бандеровцы осуждают, то всё что она делает идёт в правильном направлении. Я считаю,что безразборная выдача паспортов жителям нацистского государства непродуманный шаг.
Я не рассуждаю и не обсуждаю так называемые братские узы, их никогда не было. Просто слабый этнос присосался к более сильному.
Просто бандеровцам окопавшимся на этом ресурсе следует уяснить, как говорили орки Западной Расы: Сомоса .... сын, но это наш .... сын... Бандеровцам не следует визжать на каждом углу о вмешательстве России, даже если оно есть и хотя бы так, смотри о Сомосе выше.
Горемыки и бедолаги население нацистского государства как вы отстали и как вы выпали из тренда. Это послужит наукой для выживших из этого государства. Не всегда брутальный и по виду мощный есть сила...
Не всё так очевидно как кажется.
18.06.2019, 19:45
Гость: однозначно

реагировать надо на каждое заявление гражданина,а не открытого бандеровца,особо рьяно.
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