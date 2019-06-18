Юлию Чичерину подвергли допросам за песню памяти Александра Захарченко

16:18

На днях Юлия Чичерина выпустила песню «Его оплот», посвященную памяти убитого 31 августа прошлого года главы ДНР Александра Захарченко.

Песня является саундтреком к фильму «Его оплот», который должен выйти в конце августа. Однако продвижение композиции в интернете постоянно встречает препятствия. «Травля за песню, - пожаловалась Юлия Чичерина на своей официальной странице ВКонтакте. – Идет постоянная травля в сети за песню про Александра Захарченко «Его Оплот», заблокировали мой аккаунт на ФБ, лгут, обсуждают мою внешность за глаза маргинально и очень не по-еуропейски, все бы ничего, но стукачи полезли наружу – на меня стуканули в Клинскую полицию!

Теперь полицейские приезжают ко мне домой и уточняют – террористка ли я или экстремистка? Хотелось бы напомнить, что гены пальцем не размажешь – их деды так же стучали и невинных сажали в ГУЛАГи, и они теперь обвиняют в этом Иосифа Сталина, сейчас не станут сажать певиц-сепаратисток, раз отмазали журналиста-наркодиллера, а со стукачей и лжецов пора бы брать штрафы, меньше всего продажные люди любят платить».

