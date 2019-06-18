Спектакль «Танцпол», 21-23 июня, Центр им. Вс. Мейерхольда

01:05

Три дня — 21, 22 и 23 июня — в Центре им. Вс. Мейерхольда будут идти премьерные показы нового танцевального спектакля Йеруна Вербрюггена «Танцол»

Бельгийский хореограф создал его специально к 30-летию театра «Балет Москва». Эксклюзивная мировая премьера!

Это первая постановка, в которой участвуют обе труппы театра: и классическая, и современная — всего 21 человек.

«Нам хотелось их объединить в юбилейном спектакле, — рассказывает директор театра «Балет Москва» Елена Тупысева. — И пользуясь тем, что мы продюсерский театр, без балетмейстера, мы специально пригласили Йеруна в качестве хореографа, он имеет опыт работы в обоих направлениях танца».

Йерун, которого называют Тимом Бертоном в балете, подошел к предложенной коллаборации серьезно: он решил исследовать в своей работе двойственную природу танца.

«Сейчас часто противопоставляют классический танец современному, и я, например, был танцором классической школы, но не по складу ума, — признается Йерун. — Наш спектакль вне всех этих рамок, вне определенного стиля, это исследование танцевального компонента».

На это исследование хореографа вдохновил, в том числе, просмотр фильма «Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?» про танцевальные марафоны во время Великой депрессии в США 1920-х годов. Тогда бедные люди, пытаясь заработать на пропитание, с надеждой на главный приз, танцевали неделями (!) без остановки и погибали от истощения прямо на танцполе. Мысль, что танец может служить лекарством, с одной стороны, и быть разрушающим фактором, с другой, также нашла отражение в постановке «Танцпол».

«Мой балет не нарративный, но и не абстрактный. Я бы назвал его балетом ситуаций, которые меня вдохновили, — рассказывает балетмейстер. — Вся поставка направлена на ощущения; то, что вы чувствуете во время просмотра — ненависть или любовь — самое правильное».

Воплощать идеи Йеруну помогают шведский композитор Стефан Левин, в которым они уже делали в прошлом году спектакль для Гессенского государственного балета, и российский художник-оформитель Дмитрий Разумов, ученик Олега Шейнциса, работавшего с Марком Захаровым в «Ленкоме».

Создание музыкального ряда началась год назад. По словам Стефана Левина, они с Йеруном сначала обменивались идеями, собирали впечатления, месяцами погружались в тему и только потом начали создавать свое. Главная музыкальная тема для «Танцпола» получилась простая, мелодичная и гармоничная, но с присутствием диссонанса, выраженного акустическими и электронными эффектами.

«Диссонансом мы хотели подчеркнуть идею двойственности танца, создать немного раздробленный мир, — делится Стефан. — Еще у нас глубокие басы, быстрый ритм, кстати, во многом в ритме я полагался на вальс».

«Для тех, кто знает мои работы, танцпол может стать новым толчком, — говорит Йерун. — С русскими артистами, сильными, как скалы, мы сделали энергетически насыщенный материал».

После трех премьерных дней увидеть танцевальный спектакль можно будет 29 июня и 11 июля, а затем только в сентябре, когда труппа вернется после каникул.