Вадим Курылев назвал единственный недостаток Че Гевары

Группа «Электропартизаны» закрыла сезон большим концертом в Москве

Вадим Курылев – как много в этом звуке! Деятельное участие судьбе «ДДТ» и «Дубов-колдунов» априори ему обеспечило почетное место в истории русского рока. Но создается впечатление, что с каждым годом у гитариста проектов только прибавляется. «Разные Люди», «Адаптация», «Зимовье зверей» - на музыкальный ландшафт этих команд он повлиял самым кардинальным образом. И всё это – параллельно его собственному коллективу «Электропартизаны», который развивается поступательно.

В клубе «Меццо Форте» 15 июня музыканты представили предельно энергичную программу. Те, кто не соблазнился в этот тихий вечер прогулками при идеальной московской погоде, могли насладиться чередой плотнейших гитарных боевиков. Судя по первой же песне «Кнттакт», Вадиму было важно, чтобы его расслышали все – и верные поклонники, и те, кто забрел на концерт впервые («эй, подключайся новый товарищ издалека!). Контакт не замедлил случиться – публика принялась рысачить перед сценой практически с первых же аккордов.

«К сожалению или к счастью, у меня не все песни плясовые», - заметил Вадим Курылев, объявляя среднетемповый «Асфальтовый ветер». «Ну и зря!» - отозвался кто-то из зала, хотя танцы продолжались и под такие относительно спокойные вещи. Для совсем уж созерцательных личностей Курылев приготовил небольшой акустический блок (сыгранный им в одиночку, но на электрогитаре). Нельзя не отметить и приджазованные соло Курылева на трубе, сыгранные им в нескольких вещах.

Особое место в концертной программе «Электропартизан» занимали песни об уже не существующих и вымышленных странах. «Блефуску» Курылев назвал антивоенной сатирической вещью. А «Либерталию» - посвящение полумифическим землям, он назвал «позитивным примером того, как можно обустроить свое государство». Ну и, конечно, была сыграна ментально близкая Курылеву «Ингерманландия», исполняя которую, он всегда весь как-то даже преображается.

«Электропартизаны» полностью оправдали свое название, вспомнив и о праздновавшемся накануне дне рождения Эрнесто Че Гевары. Пламенному латиноамериканскому революционеру адресовали песню «Hasta siempre, Comandante». По словам Курылева, единственным недостатком Че Гевары было то, что он «не очень-то пацифист». «Он расстрелял тысячи анархистов», - выкрикнул кто-то из зрителей. Но Курылев не обращал на провокации внимания, играя реквием по команданте под зажженные в зале бенгальские огни.

«Искры электричества» буквально высекл из своей черной гитары и сам Вадим, играя напоследок «Время колокольчиков» Александра Башлачева. Со времен «Дубов-колдунов» Курылев считается признанным мастером кавер-версий, и прекрасно, что он продемонстрировал на концерте и эту свою ипостась!

