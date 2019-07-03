БГ подсказал универсальный выход из сложных ситуаций

Группа «Аквариум» дала 3,5-часовой концерт в возрожденном ДК Горбунова 1 июля

БГ. Фото предоставлено организаторами концерта

С Горбушкой у Бориса Борисовича связано многое. В 90-х он именно здесь представлял свои альбомы «Навигатор» и «Снежный лев», в результате чего коллекции мселоманов пополнились концертниками «Центр циклона» и «Сезон для змей». В декабре 2005-го «Аквариум» дал в «намоленных» стенах ДК концерт, перенесенный сюда из-за выборов с площадки СДК МАИ.

На этот раз Борису Борисовичу помогали музыканты из разных составов «Аквариума». Прекрасно должны были помнить эту сцену гитаристы Алексей Зубарев, мультиинструменталист Игорь Тимофеев и скрипач Андрей Суротдинов, не говоря уж о старожиле – басисте Александре Титове. Заморские гости Брайан Финнеган (флейта) и Лиам Бредли (барабаны) больше ассоциируются с такими официозными столичными площадками, как МХАТ и «Крокус». А вот перкуссионист Глеб Гребенщиков и новобранец-клавишник Константин Туманов уже не застали «Горбушку» в силу своего возраста.

Исполнив первую песню «Паленое виски и толченый мел», Борис Борисович отпустил сдержанный комплимент в адрес ДК: «Как хорошо вас всех здесь видно!». То же самое могли бы сказать и зрители о музыкантах. Обозрение было прекрасным даже в те моменты, когда БГ усаживался прямо на пол для исполнения акустических номеров, вроде «Пришел пить воду», «Последний поворот», «Лошадь белая», «Анютины глазки и божьи коровки».

В программе было предостаточно новинок, еще не обретших своего альбомного воплощения – «Баста Раста», «Зимородок», «Мы долго ждали и дождались изумрудно-ясных дней». Был даже момент, когда в зале взмолились: «Старенькое чего-нибудь!» И БГ дал – «Фикус религиозный» и «Аделаиду» (во время которой сцена усилиями светотехника превратилась в усеянное звездами небо).

Самого Бориса Борисовича периодически тянуло на перфомансы в духе «Поп-механики» Сергея Курехина. После песни «Чай» он устроил деструктивную какафонию, увенчавшуюся выкрикиваем загадочного клича «ХЫМ». «Запомните на будущее, - по-отечески посоветовал БГ. – Это поможет вам в любых сложных ситуациях». Второй такой дестрой перешел в поминки по Курехину – «Капитан Белый Снег», где БГ вместо «это всё, жду, прием», спел «это всё, жду… ПРИВЕТ!» Таким образом, надежда на скорую встречу с умершим другом превратилась в твердую уверенность. За это мы и ценим БГ!

