Юрий Шатунов был экстренно прооперирован после гастролей

12:29

Экс-вокалист «Ласкового мая» Юрий Шатунов перенес экстренную операцию после гастрольного тура

Во время концертов артист простудился и перенес болезнь на ногах, после чего у него воспалился зуб, сообщает КП. Медики обнаружили воспаление левой гайморовой пазухи и приняли решение прооперировать певца под общим наркозом.

Операция прошла успешно. Музыкант пробудет в больнице еще неделю, после чего ему удалят воспаленный зуб. Следующий гастрольный тур запланирован на осень. «Он четыре последних концерта работал под антибиотиками и на обезболивающих. Второго числа мы вылетели в Москву в больницу, вчера прошла операция, сказали, все удачно, малокровная, под общим наркозом», — рассказал РЕН-ТВ представитель Шатунова.

Несмотря на свое состояние, Шатунов не стал отменять концерты.

