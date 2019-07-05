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Юрий Шатунов был экстренно прооперирован после гастролей

12:29 5.07.2019
Юрий Шатунов прооперирован
Юрий Шатунов © KM.RU, Наталья Ступникова
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Экс-вокалист «Ласкового мая» Юрий Шатунов перенес экстренную операцию после гастрольного тура

Во время концертов артист простудился и перенес болезнь на ногах, после чего у него воспалился зуб, сообщает КП. Медики обнаружили воспаление левой гайморовой пазухи и приняли решение прооперировать певца под общим наркозом.

Операция прошла успешно. Музыкант пробудет в больнице еще неделю, после чего ему удалят воспаленный зуб. Следующий гастрольный тур запланирован на осень. «Он четыре последних концерта работал под антибиотиками и на обезболивающих. Второго числа мы вылетели в Москву в больницу, вчера прошла операция, сказали, все удачно, малокровная, под общим наркозом», — рассказал РЕН-ТВ представитель Шатунова.

Несмотря на свое состояние, Шатунов не стал отменять концерты.
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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Комментарии читателей
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05.07.2019, 13:18
Гость: Юляша

А почему не на ридной Германщине ???
патологическая жадность,как говорят...да еще ,милостиво снизойдя,предложит "спеть" для персонала вместо оплаты :)))И будет психовать,что его послали с его "пением" знаете куда :)вот умора.
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