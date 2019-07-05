Амстердам отказался от проведения «Евровидения» в 2020 году

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Столица Нидерландов Амстердам сложила с себя почетную обязанность принимать «Евровидение» в 2020 году.

Такое заявление распространила 5 июля в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема, сообщает ТАСС. Градоначальница сообщила, что концертный зал Ziggo Dome, который предполагался в качестве места проведения мероприятия, оказался недоступен в запланированный период. «Это связано с бронированиями, которые, как выяснилось при тщательном изучении, невозможно перенести», - подчеркнула градоначальница.

По словам мэра, нидерландская столица пыталась найти другое место для «Евровидения», однако и эти попытки не увенчались успехом.

«Евровидение-2020» должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade. Города Гаага и Бреда ранее также заявили о том, что не намерены принимать мероприятие.

