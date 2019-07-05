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Амстердам отказался от проведения «Евровидения» в 2020 году

15:37 5.07.2019
Амстердам отказался от проведения «Евровидения» в 2020 году
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Столица Нидерландов Амстердам сложила с себя почетную обязанность принимать «Евровидение» в 2020 году.

Такое заявление распространила 5 июля в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема, сообщает ТАСС. Градоначальница сообщила, что концертный зал Ziggo Dome, который предполагался в качестве места проведения мероприятия, оказался недоступен в запланированный период. «Это связано с бронированиями, которые, как выяснилось при тщательном изучении, невозможно перенести», - подчеркнула градоначальница.

По словам мэра, нидерландская столица пыталась найти другое место для «Евровидения», однако и эти попытки не увенчались успехом.

«Евровидение-2020» должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade. Города Гаага и Бреда ранее также заявили о том, что не намерены принимать мероприятие.
 

Темы: Амстердам, Евровидение, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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Комментарии читателей
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05.07.2019, 21:42
Гость: "Давайте

к нам!" (с)В.Путин
05.07.2019, 19:46
Гость: закусывать надо!

Амстердам товарищ. Садись двойка по географии.
05.07.2019, 19:17
Гость: Соловей

Там уже к 20 году телевизор последний выбросят.
Все комментарии (11)
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