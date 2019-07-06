Абвиотура «СтрашноВесело»

Исполнитель: Абвиотура, Название: «СтрашноВесело», Стиль: этно-кор, Год: 2019

Фрагмент обложки диска. Предоставлено издателем

Предыдущий диск «Абвиотуры» «Под Азовом» состоял из переосмысленных, домысленных и дописанных народных песен. Группа выдала очень жизнеспособный цикл, единственным недостатком которого оказалась его краткость. В альбоме «СтрашноВесело» «Абвиотура» продолжила ту же линию, использовав вкрапления фольклорных песен в авторский материал.

Получилось захватывающе, непредсказуемо и многопланово. Редко где ассоциации между народным и авторским творчеством оказались прямыми и очевидными («Начало» + «Ванюша»). Чаще фольклорные фрагменты звучат контрапунктом к основной теме. Например, песня «Знаю», по сути, представляет собой развернутый ответ на сакраментальный вопрос сказительницы Лукерьи Кошелевой «ой чего ж ты не пришов» - да потому что заранее знал, что ничего путного из этой встречи не выйдет! А в весело угрюмое бабье ворчание волшебным образом превращается в издевательский стариковский смех.

Название альбома имеет прямое отношение, как к каждой вошедшей в него песне, так и настроению всей записи. Склонным к экстатичности русских рок-музыкантвм нередко особенно удаются песни, которые можно описать словосочетанием «гибельный восторг». Сама идиома «весело и страшно» встречается в прозе Чехова, вообще тяготевшему к трагикомической подаче. Есть песня «Будет весело и страшно» у Черного Лукича, но подлинной виртуозности в использовании этой формулы достиг Егор Летов.

Летову, кстати, в альбоме есть прямой оммаж – «Непонятно». Тут вам и «Непонятная песенка», и «Мы в глубокой ж…» Да и весь альбом «СтрашноВесело» задумывался «Абвиотурой» как посвящение повлиявшим на нее музыкантам. Степень влияния тех или иных произведений выражена по-разному. Скажем, Высоцкий в «Знаю» и «Весело» и Башлачев в «Ванюше» и «Повезло» прочитываются на раз, а о связи «Медведя» с творчеством северных шаманских групп поди-ка догадайся. Что-то проявилось помимо воли основного автора группы Павла Лапыгина. Вряд ли «Цапля» писалась им под впечатлением от творчества «Агаты Кристи», но ощущение танца на краю пропасти их роднит.

Страх и веселье, два равноправных полюса этого альбома. При всей антиномичности концепции песен и разницы в стратегии работы над ними, диск воспринимается как единое целое. Еще одна высочайшая планка, прыгнуть выше которой нужно еще будет постараться.

