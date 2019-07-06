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Кристина Агилера 23 июля, ВТБ Арена

19:41 6.07.2019

Одна из самых успешных певиц своего поколения, обладательница 5 премий “Грэмми”, продавшая более 75 млн альбомов по всему миру с первым сольным концертом в России

Дебютный альбом Кристины Агилеры поднялся на первую строчку американского чарта Billboard 200, а впоследствии это издание включило певицу в двадцатку самых успешных поп-исполнителей 2000-х. Песни Genie in A Bottle, What a Girl Wants, Dirrty и Beautiful надолго прописались в радиоротациях и принесли ей множество поклонников по всему миру.

Ее неоднократно называли одной из самых влиятельных женщин в шоу-бизнесе, а Селин Дион написала об Агилере так: “Она, без сомнения, является одной из самых талантливых исполнительниц, которых видел мир, и я думаю, что он продолжит удивлять нас еще долгие годы”. В 2010 году Кристина Агилера удостоилась собственной звезды на Аллее Славы в Голливуде.

Ее последний альбом Liberation, вышедший в 2018 году, спродюсированный Канье Уэстом и Андерсоном Пааком, получил восторженные отзывы прессы (в частности, он попал в топ-20 лучших альбомов года Rolling Stone и Cosmopolitan), будучи очень личным по содержанию и одновременно обладая прекрасным коммерческим потенциалом. Две песни с этой пластинки, – Fall In Love и Like I Do, – были номинированы на премию “Грэмми” в категориях “лучший поп-трек” и “лучшая песня с речитативом” соответственно.

Этим летом легенда возвращается! Европейским фанатам пришлось ждать Кристину Агилеру целых 13 лет – именно столько времени прошло со времени ее последних гастролей на континенте. В сет-лист ее The X Tour войдут как ставшие классикой поп-хиты “Dirrty”, “Genie in a Bottle”, “Ain’t No Other Man” и “Fighter”, так и лучшие песни с альбома Liberation. Без сомнения, это главный концерт лета, который просто невозможно пропустить.

Концерт Кристины Агилеры откроет выступление певицы MARUV, за последний год ставшей одной из главных звезд отечественной поп-музыки. Ее альбом BLACKWATER, выпущенный в сентябре 2018-го, стал в России трижды платиновым, а хиты Drunk Groove и Focus On Me, принесшие артистке известность по всему миру, покорив самые высокие позиции в чартах СНГ, а также Польши, Мексики и Франции. Последний хит певицы, Siren Song принес ей победу на украинском отборе в международный конкурс песни Евровидение. Песня моментально стала хитом, а клип посмотрели уже более 9 миллионов человек!

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Шоу и представления в России и за рубежом
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