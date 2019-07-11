Певица Марина Хлебникова заявила о борьбе с тяжелой болезнью

12:03

Исполнительница хита «Чашка кофию» Марина Хлебникова рассказала о своей борьбе с тяжелым заболеванием.

Не раскрывая точного диагноза, певица отмечает, что ей приходится очень сложно. «Болезнь моя никуда не делась, и я не знаю, сколько мне еще осталось. Да неважно сколько, важно – как, — приводит слова певицы «Караван историй». - Мне есть ради кого и ради чего жить. Просыпаюсь утром, за окном новый день, а вечером работа. Рядом родные и друзья. В компьютере появилась папка «Возрождение», там мои новые песни».

Кроме того, певица прокомментировала слухи о своем алкоголизме. «Натыкаюсь в интернете на обидные статьи, мол, как же Хлебникова похудела и постарела после смерти мужа! Даже не обижаюсь, - призналась она. – Моим зрителям вообще неинтересны злобные пасквили — приходят на концерт, слушают, поют со мной, поют вместо меня. А потом встают всем залом. Это для меня важно».

У певицы много творческих планов. «Жизнь моя кипит, - призналась она. – Выпущу книгу своих стихов и даже триллер наконец допишу — давно собираюсь, да руки не доходят. А дальше видно будет. Болезнь моя никуда не делась, и я не знаю, сколько мне еще осталось. Да неважно сколько, важно — как».

