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Певица Марина Хлебникова заявила о борьбе с тяжелой болезнью

12:03 11.07.2019
Марина Хлебникова тяжело больна
Фрагмент обложки диска. Предоставлено издателем
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Исполнительница хита «Чашка кофию» Марина Хлебникова рассказала о своей борьбе с тяжелым заболеванием.

Не раскрывая точного диагноза, певица отмечает, что ей приходится очень сложно. «Болезнь моя никуда не делась, и я не знаю, сколько мне еще осталось. Да неважно сколько, важно – как, — приводит слова певицы «Караван историй». - Мне есть ради кого и ради чего жить. Просыпаюсь утром, за окном новый день, а вечером работа. Рядом родные и друзья. В компьютере появилась папка «Возрождение», там мои новые песни».

Кроме того, певица прокомментировала слухи о своем алкоголизме. «Натыкаюсь в интернете на обидные статьи, мол, как же Хлебникова похудела и постарела после смерти мужа! Даже не обижаюсь, - призналась она. – Моим зрителям вообще неинтересны злобные пасквили — приходят на концерт, слушают, поют со мной, поют вместо меня. А потом встают всем залом. Это для меня важно».

У певицы много творческих планов. «Жизнь моя кипит, - призналась она. – Выпущу книгу своих стихов и даже триллер наконец допишу — давно собираюсь, да руки не доходят. А дальше видно будет. Болезнь моя никуда не делась, и я не знаю, сколько мне еще осталось. Да неважно сколько, важно — как».
 

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Комментарии читателей
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11.07.2019, 12:29
Гость: Юляша

Отвратная была парочка...порочная,жадная,сыто-пьяная...
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