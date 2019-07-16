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Композитора Игоря Извекова нашли мертвым в Москве

17:20 16.07.2019
Композитора Игоря Извекова нашли мертвым в Москве
Фото с Фейсбука Игоря Извекова
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Композитора Игоря Извекова нашли в Москве без признаков жизни на полу его квартиры на улице Маломосковская в Алексеевском районе Москвы.

Соседи забили тревогу тогда, когда музыкант совсем перестал выходить из квартиры. 15 июля сотрудники вскрыли дверь в квартиру композитора и обнаружили его тело на полу в одной из комнат.

Соседи рассказали полиции, что в последнее время Игорь Анатольевич проживал один и нередко злоупотреблял алкоголем. «При первичном осмотре на теле 53-летнего жителя Москвы были обнаружены гематомы по всему телу». - рассказал КП источник в правоохранительных органах.

Игорь Извеков был композитором, звукорежиссёром, педагогом музыкально-теоретических дисциплин, эстрадного вокала, компьютерной аранжировки, руководил вокально-инструментальными ансамблями. Он работал в качестве звукорежиссёра-реставратора над полной песенной антологией Николая Караченцова. За многолетний труд по воспитанию подрастающего поколения был награждён двадцатью дипломами и грамотами, а также двумя медалями: «В память 850-летия Москвы» и «Лауреат ВВЦ», имеет звание «Ветеран труда».
 

Темы: Чрезвычайные происшествия, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки
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