В Чечне ввели запрет на «вольное творчество» местных артистов

15:09

Министерство культуры Чечни начало выявлять артистов, которые не согласовывают свой репертуар с властями республики и собирают аудиторию в социальных сетях, и проводить с ними разъяснительные беседы.

Как пояснили в пресс-службе регионального министерства культуры, экспертный совет отслеживает содержание песен всех артистов в целях сохранения культуры народа.

"В состав этой комиссии входят деятели культуры и искусств Чеченской Республики, основная цель - упорядочить деятельность композиторов, авторов песен и их исполнителей. Экспертный совет рассматривает содержание текстов и музыку. Если текст не соответствуют требованиям вайнахской этики, то он отклоняется либо направляется на доработку", - цитирует ТАСС представителя Минкультуры Чечни.

В ведомстве считают, что любой исполнитель песни должен своим образом жизни и внешним видом соответствовать чеченскому менталитету, а также обладать навыками исполнительского мастерства.

"Министр культуры Чеченской Республики Хож-Бауди Дааев запретил на территории Чеченской Республики всякого рода вольное творчество, потому что оно подрывает авторитет традиционной чеченской культуры. Выступления этой группы людей, называющих себя звездами чеченской эстрады, создает негативное мнение о культуре чеченского народа, что совершенно недопустимо", - сказали в ведомстве, добавив, что никаких лицензий на выступления в регионе не выдается.