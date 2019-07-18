Сергей Соседов: «Разрушители роялей и сердец бесчинствовали на «Славянском базаре»»

К сожалению, этот масштабный и очень атмосферный праздник так и не получил в России должной раскрутки и популярности

Совсем недавно завершились очередные дни единственного в мире крупнейшего фестиваля восточноевропеских культур «Славянский базар в Витебске»

А прошли они уже в 28-й раз. К сожалению, этот масштабный и очень атмосферный праздник так и не получил в России должной раскрутки и популярности, а зря. Поскольку эти ежегодные задушевные 10 дней июля в Витебске могут стать любвеобильным и содержательным временем отпуска или каникул для любого россиянина. Впрочем, судите сами.

Открытие фестиваля

Пять концертов, ради которых стоило приехать на «Славянский базар в Витебске»

1. «Увертюра к фестивалю». Великолепный ночной концерт в Летнем Амфитеатре с участием звезд мирового класса. Это наш давний друг, итальянский тенор Алессандро Сафина, небесного тембра сопрано Суми Чо (Корея), звонкоголосая солистка Большого театра России Ксения Дежнева, элегантный и без меры обаятельный французский певец и актер Венсан Никло, солист группы Deep Purple Джо Линн Тернер, а также оперная дива из Беларуси Елена Шведова, экстраординарные белорусские рокмены – солист группы «Дядя Ваня» Иван Вабищевич, давиий победитель конкурса на «Славянском базаре», ныне выступающий в России Петр Елфимов, молдавский музыкант-наист (най – народный духовой инструмент) Константин Москович и некоторые другие.

Выступления солистов сопровождал Президентский оркестр Республики Беларусь под управлением Виктора Бабарикина. Концерт шел преимущественно в живом звуке и длился более трех часов при температуре воздуха +8 градусов. Были исполнены арии из опер, фольклорные темы, эстрадные композиции, инструментальные произведения, классические рок-баллады.

Однако 6-титысячный зал Летнего Амфитеатра был продан на этот вечер лишь наполовину, что является безусловной недоработкой рекламно-распространительных служб «Славянского базара», ибо такие концерты являются настоящим украшением и стержнем любого крупного фестиваля и здесь должен быть только аншлаг. Кстати, прелестная кореянка Суми Чо, чьих концертов ожидают лучшие площадки мира и чьи гонорары начинаются от 100 тысяч евро, была немало удивлена, когда на своих выходах видела… полупустой зал, и потом, округляя свои чистые, детские глазки, вопрошала: «А что, в Витебске не все знали, что я приеду?» Для нее это был настоящий шок. Это тем более обидно, что такого уровня концертов за всю историю фестиваля было крайне немного.

Леонид Пташка

2. «Мировой джаз с Леонидом Пташкой» (Витебская филармония, Международный пресс-центр).

Концерт, достойный лучших джазовых фестивалей мира. В Витебск приехали виртуозы джаза из Израиля, США, Великобритании, России и даже из Тринидада и Тобаго. Конечно, описывать это невозможно. Джазмены не играли концерты в привычном понимании этого слова, а свинговали, джемовали и кайфовали в своё и публики удовольствие, еще раз доказав, что джаз – это не только и даже не столько искусство, сколько образ жизни.

И даже сама жизнь. Играли и пели все, как боги. «Разрушитель роялей» Леонид Пташка выделывал такие сумасшедшие импровизации, что казалось, будто он занимается с инструментом жестким прилюдным сексом. В это же страстное, плотоядное пиршество были сполна вовлечены и слушатели. А чернокожий певец и музыкант из Ямайки Рой Янг с легкостью издавал такие нечеловечески гортанные звуки, извлечь которые, сдается, не в физиологических возможностях любого белого, пусть и такого же виртуозного джазмена. При этом рабочий диапазон Янга не менее трех с половиной октав.

В джем-сейшнах также участвовали певицы Арели Леонард и Моника-Хиллари Сорджант, саксофонист Яша Нейман, тромбонист Рон Джаксон, гитарист Гасан Багиров, бас-гитарист Валерий Липец, ударник на драм-машине Алик Акопов. а также знаменитые российские джазовые пианисты и композиторы Анатолий Кролл и Игорь Бриль.

Джазовые неформальные посиделки в Пресс-центре продолжались несколько дней с 11-ти до двух часов ночи. Как было сказано в руководстве «СБ», это новый формат на фестивале. Однако все новое, как известно, это хорошо забытое старое: аналогичные ночные джем-сейшны были опробованы на «Базаре» еще в середине 90-х, когда славянский форум искусств только входил в полную силу.

3. Челентано. Tribute show. У легендарного итальянского актера с некоторых пор появился двойник, который разъезжает по всему миру с программой из его песен. Доехал он и до Витебска и подарил слушателям почти два часа чистого восторга.

Маурицио Швейцер, а именно так зовут чудесного двойника, с абсолютной точностью копирует манеры, движения и жесты неподражаемого Адриано, но главное – точь-в-точь воспроизводит «песочный» тембр его голоса и интонации. Он попросту снимает их с записей Челентано. Иногда кажется, что он делает это даже лучше оригинала, хотя очевидно, что это невозможно. Двойник к тому же часто переодевается на сцене, преображаясь в знаменитые образы киногероев всеми обожаемого корифея, – в общем, создается полное впечатление, что перед нами молодой Челентано.

Зал одарил Маурицио долгой благодарной овацией. Хотя нашлись и такие, кто счел подобные «реинкарнации» излишними ввиду того, что есть аудио- и видеозаписи великого актера и певца и их достаточно. Но я не соглашусь: да, большие актеры уходят, но их гениальные образы, в том числе песенные, столь ярки, вдохновенны и совершенны, что по возможности их стоит талантливо сохранять, холить и лелеять, а главное – ЗРИМО нести и передавать новым поколениям как эталон, как флаг, как откровение и высоту художнической и человеческой одаренности. В конце концов, подобные необычные шоу дарят людям счастье. Да, мы не в состоянии повернуть время вспять, но искусство – как великая иллюзия! – это может.

4. EUROPA PLUS TV. HIT NON STOP В Витебске (Летний Амфитеатр). Ночной четырехчасовой сет электронной танцевальной музыки в исполнении популярных диджеев, техно-данс и прочих представителей альтернативных трудновыговариваемых стилей из Франции, Италии, Украины, России и других стран: Shanguy, Cygo, Marnik, Rasa, Amber Van Day, Filatov&Karas и проч. Довольно эффектный и яркий перфоманс для подростков и молодежи.

Приезжал модный ныне Монатик с Украины, спел пять вещей, прошел на ура. Как и нынешняя «властительница сердец» Ольга Бузова. Да, и она была на «Базаре». Впервые. В общем, хоть концерт был задержан на час и закончился около семи утра, публика осталась довольна и актуальным набором исполнителей, и представленным материалом, и общим «угарным» настроением прохладной ночи.

5. Программа «Пою и люблю». Илона Багеле (Латвия). Весьма экзотическое и эксклюзивное событие фестиваля. Солистка Рижского оперного театра привезла в Витебск камерное представление из баллад и танго Астора Пьяцоллы. Строгий, выдержанный, истинно латышский стиль исполнения сочетался с внутренней глубиной, наполненностью и страстностью.

Элегантное, чуть кабаретное шоу в черных тонах было выстроено как кинофильм: благодаря тонкому экрану на авансцене Витебской филармонии и киноэкрану задника, певица и аккомпанирующий ей ансамбль оказывались то в пучине морских волн, то парили в небесах, то оказывались среди танцующих пар. Голос певицы – матовый и словно мечтательный – переносил слушателя в мир неразделенной любви, томления и несбыточных грез.

Очень тонко и филигранно инкрустировали пение Багеле ее музыканты. Собственно голос певицы и инструменты были единой тканью, явились полной гармонией, но при этом – живой и чуткой материей. Безусловно, это на гурмана. Но таковых оказалось достаточно. А веду я к тому, что «Славянский базар» – это не только засилье забубенной попсы.

Кто забыл идею фестиваля?



Хотя, конечно, королевой «Славянского базара» всегда была и остается поп-музыка, большей частью российская. Что поделать, белорусская публика валом валит на эти мероприятия. Казалось бы, ну сколько можно уже балдеть на сольных концертах Леонтьева, Михайлова, Кадышевой и проч., а вот поди ж ты! И восторгам нет конца, хотя основная часть этих программ идет под плюсовую фонограмму, и это ни для кого не секрет. «А я, несмотря ни на что, всю жизнь люблю Леонтьева!», «А вот не могу без Михайлова!», «Моя любовь – Кадышева!», – зрительское простодушие не знает границ.

И ничем не вразумишь самую благодарную в мире витебскую публику. Конечно, до высокопробного джаза и эстетских театрализованно-музыкальных перфомансов нужно много и долго подниматься, главным образом духовно, а у корифейных попсовиков все ясно и прозрачно. «Ручки вверх!», «Где вы там?», «Наша любовь взаимна!» Они могут петь даже без слов. Поскольку тексты в их песнях часто не имеют серьезного смысла…

Очень разочаровал концерт закрытия фестиваля. Он был ужасен и художественно несостоятелен. Никакой формы, стиля, концепции! Артисты были подобраны и скомпонованы в программе случайным образом, не говоря уже о том, что часть из них была мало кому известна. Сонм каких-то невнятных, плохо поющих (даже под фонограмму) девиц, дежурно кривляющихся и безвкусно одетых. Им «петь» только на узких молодежных тусовках!

Репертуар нехитовый, убогий, с ложной претензией на «актуальность» и модные ритмы. А мелодий нет, аранжировки – примитив, про слова я уже молчу. Впрочем, другие певцы тоже пели большей частью абы что, и уже спустя два дня вспомнить можно было лишь пять-шесть номеров. В их числе наша прелестная Ксения Дежнева с балетным танцовщиком Игорем Цвирко, приятноголосый молдаванин Ионел Истрати, Тамара Гвердцители в дуэте с Глебом Матвейчуком да харизматичный итальянец Антонио Маджио…

Не лучшую свою рок-композицию представила Светлана Сурганова, давшая в тот же день прекрасный сольный концерт в КЗ «Витебск». Но скажите, как можно встык с нею ставить в программу ретро-шлягер «А у нас во дворе» в исполнении Саши Олешко? Между этими номерами должны быть как минимум один-два – связующие. Или. Казахский артист Адильхан Макин (кстати, обладатель Гран-при нынешнего эстрадного конкурса на «СБ») с большим чувством поет «Озеро надежды», а на сцене в это время молодые люди в подтанцовке носятся, как угорелые – то ли в салки играют, то ли в брачные игры. Но ни к песне, ни к исполнителю вся эта свистопляска не имеет никакого отношения.

Куда смотрели режиссер, сценарист? Где элементарная логика, я уже не говорю о вкусе? И таких примеров полно.

Кстати, по поводу репертуара. Как выяснилось за кулисами, песни для концерта выбирали не сами артисты, а… непонятно кто. Так, замечательная украинская певица Ирина Билык хотела спеть свой старый мощный шлягер «Мы вместе!», подчеркивая тем самым необходимость объединения русского, украинского и всех других славянских народов (что сегодня крайне актуально и является главной сверхзадачей фестиваля!), но ей навязали другую песню, и отнюдь не самую лучшую, про весну. Эта милая безделушка, вероятно, и неплохо прошла бы, но в связке с более сильным хитом, а так… Что же, режиссер концерта Александр Вавилов плохо понимает идею фестиваля? Или за его спиной стоят более влиятельные лица, которые понимают еще меньше?

Впрочем, у них всех есть в руках сильный козырь. На концерт закрытия фестиваля удалось залучить настоящую суперзвезду – Софию Ротару! Она давно не выступала на «Славянском базаре», и тут – такое явление! Зал встретил певицу ревом восторга.

Ее фирменный лоск и лучезарность с годами не поблекли, однако было заметно, что микрофон в ее руках слегка дрожит и она не всегда попадает в собственную фонограмму, хотя кто-кто, а именно Соня Михайловна в подобных эпизодах всегда отличалась отменно четкой и абсолютно синхронной артикуляцией. Она спела три песни. Первые две не помнит никто, а третья – забойная «Калина» – подняла весь Летний Амфитеатр. И отчасти спасла практически провальный концерт.

Однако есть все же

Пять причин, по которым следует приезжать на «Славянский базар в Витебске»



1. Большое количество концертов и шоу с великим многообразием искусств, жанров, направлений и стилей: классика, фолк, поп, рок, джаз, ретро, электронная музыка, альтернатива… А также драматические спектакли, клубные вечеринки, уличные перфомансы, игры, забавы, караоке, ярмарка ремесел, музейные выставки…

2. Летний Амфитеатр – главная площадка фестиваля – до сих пор является лучшим открытым концертным залом Европы. Вмещает более 6 000 зрителей. Здесь прекрасная акустика и можно петь даже без микрофона. Безусловно, здесь стоит побывать хотя бы раз в жизни.

3. Огромное количество гостей фестиваля, туристов, приехавших не только из разных концов Беларуси, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Возможность общения, знакомств, приятного времяпрепровождения.

4. Вкусная еда. Белорусские продукты производятся по ГОСТам, здесь издавна существует особая культура питания. Это является даже предметом национальной гордости белорусов.

5. Общая атмосфера Витебска, родины Шагала, древнейшего города художников и творцов. Великолепны центр города, ратуша, храмы, множество музеев; очень живописные виды, особенно с моста через Двину. Максимально доброжелательные люди, открытые, чистые, красивые лица.

Так что, друзья, обязательно приезжайте на «Славянский базар» в Витебск в следующем году!

Фото с сайта fest-sbv.by