Дженнифер Лопес. 4 августа, ВТБ Арена

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Спустя семь лет поп-дива совершит триумфальное возвращение в Россию с единственным шоу

It`s My Party: Дженнифер ЛОПЕС с размахом отметит свой юбилей вместе с российскими поклонниками! 4 августа – Москва, «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина».

Одна из самых популярных, успешных и влиятельных исполнительниц нашего времени Дженнифер ЛОПЕС в этом году отправится в тур под названием It`s My Party, чтобы отпраздновать с поклонниками свой юбилей. Тур включает в себя 25 городов Северной Америки и 5 других стран, в числе которых Россия.

Организаторами московского шоу выступят АО «УК «Динамо» в партнерстве с концертным агентством TCI. Для «вечеринки» на многотысячном стадионе Джей ЛО приготовит множество сюрпризов: целый вечер хитов времен Jenny from the Block, невероятная хореография, блистательные наряды и декорации, шик и гламур.

В начале апреля ЛОПЕС дебютировала со своим новым синглом и музыкальным видео Medicine при участии американского рэпера French Montana. Видео менее чем за сутки набрало почти полмиллиона просмотров. В предстоящем туре It`s My Party поклонникам впервые представится возможность услышать вживую последний релиз поп-дивы.

За время своей головокружительной карьеры (выход первого альбома On The 6 состоялся в 1999 году) певица преобразила мировую музыкальную сцену: более 40 миллионов проданных альбомов, 16 хитов на первых местах в мировых чартах, три альбома №1 в США и Европе.

Исполнительница получила множество престижных музыкальных наград, была дважды номинирована на Grammy, стала одной из 100 самых влиятельных людей по версии журнала TIME и первой женщиной, получившей награду Icon Award за выдающийся вклад в развитие поп-музыки.

Первый и пока что единственный раз дива давала сольные концерты в России в 2012 году - два аншлага в Москве в рамках мирового турне в поддержку альбома Love?.

Спустя семь долгих лет певица вновь возвращается с единственным шоу, чтобы отметить свой юбилей вместе с вами. Кто знает, когда еще ЛОПЕС почтит своим визитом Россию. Успейте попасть на оглушительную «Вечеринку» Джей ЛО, которая состоится 4 августа на «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина».