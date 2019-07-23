Хроноп «Отчаяние и любовь»

Исполнитель: Хроноп, Название: «Отчаяние и любовь», Стиль: софт-рок, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Вдумчивость, интеллигентность, трепетность, умение держать руку на пульсе актуальных политических событий – эти качества отличают лидера нижегородской группы «Хроноп» Вадима Демидова. Если же вместить перечисленные качества в одну антитезу, то как раз получится название нового альбома коллектива «Отчаяние и любовь».

Все песни диска распределяются по этим двум полюсам, а каждая из них публиковалась в сначала в интернете в виде отдельного сингла. В контексте альбома они стали частью единого целого, но н одна из них не утратила при этом своей значимости и автономности. Не случайно к альбому приложен не буклет, а отдельные карточки с текстами песен и с обложками интернет синглов, выполненными в коллажной стилистике. Единственной не вписавшейся в контекст композицией оказалась бонусная «Гибкие люди», где приспособленцы сравниваются со шлангами. Справедливо, но обычно Вадим Демидов изъясняется более утонченно.

О любви в альбоме говорится как об убежище. В первых песнях ощутимо желание бежать с дорогим человеком куда-нибудь поглубже в леса – лишь бы освободиться от радиоактивного информационного поля. В треках «Хочешь со мной» и «Живем в лесу» преобладает связанное с этим добровольным эскапизмом медитативное настроение, акустический саунд обволакивает и умиротворяет, голос Вадима Демидова убаюкивает, а состояние героев сравнивается с ощущениями застывших в янтаре доисторических насекомых.

В «Августе» в таком идиллическом антураже описана встреча с давней подругой, способной развеять все жизненные сомнения и разрешить сложные вопросы. И тут же – в «Докури до фильтра» совсем другая встреча с неверной пассией, сделавшей выбор в пользу нового бонзы, пилящего бюджет и майнящего биткоины. Так в альбом врываются злободневные реалии, которые не будут отпускать уже до конца. В следующих песнях отчаяние и любовь будут присутствовать в разных пропорциях, но непременно в вынужденном соседстве.

Аранжировки чутко реагируют на смену этой амплитуды. Песня «По мосту летел поезд», описывающая смерть некоего нонконформиста, звучит в рваном нью вейве. «Где та река», фиксирующая подробности деревенской дружеской попойки, ценна вторжением пронзительной виолончели музыканта «Элизиума» Егора Баранова. В «Ведьме» дано неожиданное осмысление рок-н-ролльной мифологии: описана девушка подозрительно похожая на ту, которой Федор Чистяков пытался перерезать горло, подозревая ее в связи с нечистью, но нагнетаемая готическая хмурь с солирующим саксофоном Ксенией Балашовой кажется уютной и ненастоящей.

Важно то, что, несмотря на свою мозаичность и внушительный хрономераж, альбом целиком и полностью будет восприниматься теми, кто погружен в отчаяние, и теми, кто блаженствует в любви. Даже в самых ощетиненных номерах Вадим Демидов не обличает врагов, а радуется единомышленникам. Совершенная любовь изгоняет страх, вот и Демидов мягко напоминает нам в одной из песен: «Ну и зря боялась».