Немецкие СМИ жестко раскритиковали дебют Гергиева на фестивале в Германии

17:08

Знаменитый российский дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев подвергся жесткой критике со стороны немецких СМИ за свою постановку оперы Вагнера "Тангейзер" на открытии Байройтского фестиваля в Германии.

Разгромная рецензия была опубликована в одной из ведущих газет ФРГ, Die Zeit. Автор статьи написал, что публика была разочарована представлением и в конце оного Гергиев был освистан. Журналист издания написал, что исполнение оперы под руководством Гергиева было неточным и размытым, и напоминало "неуверенное бормотание".

Причину якобы "провала" постановки издание увидело в том, что российский дирижер лично почти не учавствует в репетициях, вместо которых работает на других фестивалях.

На защиту Гергиева встали организаторы Байройтского фестиваля: председатель совета директоров Тони Шмид и руководитель фестиваля Катарина Вагнер. Они заявили, что выступление прошло успешно и удостоилось бурными овациями.

"Это полная чепуха. На первом представлении 25 июля было несколько свистков, но на 99% — аплодисменты и однозначная поддержка. Эти свистки – можно только спекулировать, с чем они связаны", — заявил Шмид.

Он добавил, что на первом представлении в зале были «легкие проблемы с акустикой», особенно это было заметно при выступлении хоров. По его словам, Гергиев после первого концерта сообщил ему, что немного недооценил акустические особенности помещения и намерен следующее выступление "сделать по-другому", пишет ФАН.

Сам же Гергиев заявил, что его критика прессы не интересует. Он следует совету Георга Шолти, который рекомендовал никогда не читать рецензии на свое творчество, пишет "Рамблер". Дирижер отметил, что несет ответственность только перед композитором, и с его точки зрения тут его совесть чиста.

Стоит отметить, что выступление в Байройте было дебютным для Гергиева.

Напомним, на ежегодном летнем Байройтском фестивале исполняются произведения Рихарда Вагнера. Традиционно он считается одним из центральных событий в музыкальной жизни Германии.