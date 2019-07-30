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Немецкие СМИ жестко раскритиковали дебют Гергиева на фестивале в Германии

17:08 30.07.2019
Валерий Гергиев
Фото с сайта 24smi.org
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Знаменитый российский дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев подвергся жесткой критике со стороны немецких СМИ за свою постановку оперы Вагнера "Тангейзер" на открытии Байройтского фестиваля в Германии.

Разгромная рецензия была опубликована в одной из ведущих газет ФРГ, Die Zeit. Автор статьи написал, что публика была разочарована представлением и в конце оного Гергиев был освистан. Журналист издания написал, что исполнение оперы под руководством Гергиева было неточным и размытым, и напоминало "неуверенное бормотание". 

Причину якобы "провала" постановки издание увидело в том, что российский дирижер лично почти не учавствует в репетициях, вместо которых работает на других фестивалях. 

На защиту Гергиева встали организаторы Байройтского фестиваля: председатель совета директоров Тони Шмид и руководитель фестиваля Катарина Вагнер. Они заявили, что выступление прошло успешно и удостоилось бурными овациями. 

"Это полная чепуха. На первом представлении 25 июля было несколько свистков, но на 99% — аплодисменты и однозначная поддержка. Эти свистки – можно только спекулировать, с чем они связаны", — заявил Шмид. 

Он добавил, что на первом представлении в зале были «легкие проблемы с акустикой», особенно это было заметно при выступлении хоров. По его словам, Гергиев после первого концерта сообщил ему, что немного недооценил акустические особенности помещения и намерен следующее выступление "сделать по-другому", пишет ФАН.

Сам же Гергиев заявил, что его критика прессы не интересует. Он следует совету Георга Шолти, который рекомендовал никогда не читать рецензии на свое творчество, пишет "Рамблер". Дирижер отметил, что несет ответственность только перед композитором, и с его точки зрения тут его совесть чиста. 

Стоит отметить, что выступление в Байройте было дебютным для Гергиева.

Напомним, на ежегодном летнем Байройтском фестивале исполняются произведения Рихарда Вагнера. Традиционно он считается одним из центральных событий в музыкальной жизни Германии. 

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Персоны и события в мире классической музыки
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Комментарии читателей
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30.07.2019, 22:11
Гость: Алевтина

Никогда не поверю,что Гергиев позволил себе "неточное и размытое" исполнение.Вот свистки скорее всего были,в этом я не сомневаюсь.Не составляет большого труда посадить в зале "подсадных уток",готовых освистать всякого на кого им укажут.Работа у них такая.
30.07.2019, 20:10
Гость: IgS

Вам крупно не повезло: я тоже знаю немцев и они ни фига вообще не понимают в классике и акустике. Один пример - из первых рук и участников: мэр Мюнхена несколько лет назад вложил кучу средств и построил опера-хаус. Пригласили Нетребко и Паваротти на открытие. Те приехали, попробовали зал, акустику и уехали. Жена мэра говорила что упрашивала и Нетребко согласилась приехать и помочь вроде настроили вместе ибо спустя какое-то время и Паваротти и Нетребко - таки пели нам на открытии. Так что где немцы, а где музыка.
Мой почти что сын - любимый сотрудник измотался компенсировать огрехи театрального дизайна в том же Мюнхене Чтобы хоть как -то скомпенсировать что архитекторы в драмтеатре наворотили в смысле акустики.Парень одаренный и непростой и с электроникой и с акустикой дружит. Та что хватит гнать. Еще один мой такой же приемыш так намаялся с этой аудиокомпенсацией для джазовых студий в Германии и Брюсселе что удрал в Ирландию на Интел - повторять его комментарии не буду - модератор не пропустит.
30.07.2019, 18:20
Гость: xmyr

Всё просто, немцы действительно разбираются в классике в большом количестве на отлично.Но здесь в нашем случае, имеет место быть политика.Говорю словами моего руководителя духового оркестра спокойно реагировавшего на фальцет первой трубы: "Умный не скажет, дурак не догадается."Если бы Георгиев не дирижировал в Пальмире ,терористов которой старательно финансирует и лечит Германия, выступление бы встретили авациями ( " ohne nou унд абер".)
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