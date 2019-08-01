Rammstein покорили самую крупную концертную площадку России

Истинно народная группа — именно такой эпитет закрепился за лидерами немецкой индустриальной сцены Rammstein в России

В наших краях они далеко не впервые. Линдеманн и Ко с завидной регулярностью радуют своим творчеством российских фанатов с 2001 года, и каждый раз приезд этих немцев превращается в большое событие.

Rammstein - исключительно стадионная группа. По клубам они играли лишь в самом начале своей карьеры, а в России такое случилось лишь единожды, в 2002 году, когда из-за беспорядков в Москве концерт в Тушино был отменён, но группа отыграла закрытый концерт в клубе Б2.

Примечательно, что с каждым своим приездом группа лишь увеличивала площадку, хотя, казалось бы, популярность коллектива должна пойти на спад.

Но это только так казалось. Когда в 2018 году Rammstein объявили о старте своего нового тура, никто не ожидал, что вокруг московского шоу развернется такой ажиотаж. Буквально через две недели после старта продаж билетов, шоу, изначально запланированное на стадионе ВТБ АРЕНА, было объявлено распроданным. Говорят даже, что на старте продаж фанаты «положили» официальный сайт группы, где продавались билеты для членов фан-клуба.

Как бы то ни было, организаторы российского тура Rammstein пошли на беспрецедентный шаг, поменяли площадку, которая была в разы больше ранее объявленной, а именно – на БСА Лужники.

Но и туда билетов вскоре было уже не достать. В день концерта в громкоговорители стадиона объявляли, что официально концерт является sold out'ом и любые билеты, купленные с рук, могут быть подделкой.

Да, стадион был забит уже на разогреве, который, правда, принимали довольно прохладно. А вот после оного фаны развлекались любимой стадионной забавой - волной.

В это раз немцы превзошли самих себя. Они создали в Лужниках настоящую индустриальную зону. Можно было представить, что находишься на каком-нибудь заброшенном заводе неподалеку от Берлина.

Антуража прибавляла и неизменная пиротехника, с которой Rammstein давно уже на "ты". Начало концерту дала песня со свежего альбома немцев Was Ich Liebe, которая стартовала с пиротехнического взрыва, а завершилась едкой дымовой завесой, черной тучей накрывшей Лужники.

Сет-лист не был для фанатов секретом, благо группа уже дала ряд концертов. Как обычно, в случаях больших шоу новый материал занимает в лучшем случае 10 процентов всего шоу, остальное – проверенные временем хиты. И тут уже каждый выбирал свое: куролеситься ли в мошпите, подогревать немецкую пиротехнику файерами или стараться разглядеть происходящее на сцене.

В явном выигрыше оказались зрители трибун, которые в отсутствие привычных для стадионных концертов экранов, могли увидеть сценическое действо. Зрителям же фан-зоны и танцпартера приходилось в этом плане несладко, видно было далеко не все.

А на сцене было на что посмотреть. И это не только постоянные огненные спецэффекты, но и огромная огненная детская коляска на Puppe, и "пляшущие человечки" на электронном ремиксе Deutschland, и сваренный вживую Флаке Лоренц на Mein Teil.

Концерт Rammstein определённо головная боль не только для организаторов, но и для служб пожарной охраны. Огонь лился рекой из всего, что было возможно, и даже пронесся над толпой. А под конец шоу в огненный полукруг превратился и сам Тиль Линдеманн.

Перемежались огненные всполохи некоторым количеством водных процедур и выбросами конфетти из огромной пушки. Фанаты не отставали, и на балладах, коих было немного, БСА Лужники превращались в звёздное поле, благодаря фонарикам мобильных телефонов.

Ещё одной фишкой концерта стал краудсерфинг музыкантов, который, возможно, правильнее было бы назвать боатсерфинг, ибо "плавали" они по толпе на надувных лодках после исполнения акустической версии Engel на малой сцене, стоящей над звукорежиссёрским пультом. Именно таким образом, "вплавь", Rammstein вернулись на главную сцену, не "потеряв" при этом в фанатской толпе ни одного музыканта.

Ну а завершилось шоу огромным огненным факелом, заполыхавшим над сценой практически на уровне верхних трибун стадиона.

Сравнивая это шоу с концертом Бон Джови в мае можно буквально почувствовать разницу. И дело тут не в пиротехнике и в шоу, а в самоотдаче музыкантов, которые несмотря на размеры площадки, смогли донести свою энергетику до каждого зрителя и не отгораживались стеной отчуждения от фанов.

Может поэтому фаны не стремились покинуть площадку после завершения шоу, "рисуя" снежных ангелов в россыпях конфетти на танцполе.

"Покорив" самую крупную площадку столицы, Rammstein поставили жирную точку. Смогут ли они подняться на эту высоту спустя несколько лет или же вернутся на стадионы меньшего размаха? Время покажет. Ну а пока ждём пятницы, чтобы снова подпевать своим героям - Rammstein, но уже в Северной столице.

Фото: Наталья Ступникова

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