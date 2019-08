«Би-2» выпустили первый диск международного проекта «Куртки Кобейна»

15:46

Участники группы «Би-2» представили 9 августа первый полоноформатный релиз своего сайд-проекта «Куртки Кобейна» – одноименный альбом.

Кроме «Би-2» в проекте принимают участие исполнители, имена которых публике отлично знакомы: Диана Арбенина, Ренарс Кауперс (Brainstorm), Леонид Агутин, Brazzaville, Chad Channing (Nirvana), Монеточка, Антон Севидов (Tesla Boy), Анна Чиповская, MANIZHA, Ace MarCano, Midnight Faces, Zventa Sventana, Юрий Усачёв, Виталий Дубинин («Ария»), Глеб Колядин и Дмитрий Ашман, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU.

«Мы очень любим музыку британских электронных инди-групп и на наших вечеринках часто включаем мои плейлисты, составленные как раз из их треков, - рассказал Шура Би-2. – И мне пришло в голову, что было бы круто, если бы такая музыка делалась и на русском языке. Вот мы и решили устроить необычный эксперимент и для его осуществления позвали многих замечательных музыкантов».

Все участники aka guest stars проекта являются представителями совершенно разных музыкальных направлений – это и рок, и электроника, и хип-хоп etc. Более того, многие из них стали не просто исполнителями сочиненных «Би-2» песен, но и их со-авторами. Именно этим обуславливается эклектичность композиций, которые невозможно поставить в рамки какого-то одного музыкального жанра.

Основными авторами песен являются «Би-2», Михаил Карасёв («Нечётный воин»), Олег Чехов и Диана Арбенина.

Запись альбома была сделана в московской студии «Параметрика», сведением в Лондоне занимался Adrian Bushby, а мастеринг пластинки проходил в американской студии Брайана Гарднера и в легендарной лондонской студии Abbey Road. Для создания обложки пластинки была приглашена Елена Шейдлина – фотоблогер и художница.

Трек-лист:

1. Все сюда (intro) (Анна Чиповская)

2. Нити ДНК (Би-2, Монеточка)

3. Упражнения в равновесии (Антон Севидов, MANIZHA)

4. Люди на эскалаторах (Би-2, Леонид Агутин, MANIZHA)

5. Dasha, pls (Brazzaville, Brainstorm)

6. Охота на кузнечиков (Би-2, Диана Арбенина)

7. No order (Би-2, Ace MarCano, Midnight Faces, Chad Channing)

8. Молитвы мертвых (Би-2, Глеб Колядин)

9. Змея (Би-2, Zventa Sventana)

10. Молитвы мертвых (remix by Private Agenda)

11. 52th Monday (remix by Mount Kismet)