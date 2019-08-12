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Клип на песню Бориса Гребенщикова получил престижную награду в Праге

15:15 12.08.2019
Клип на песню Бориса Гребенщикова получил престижную награду в Праге
Борис Гребенщиков © KM.RU, Евгений Стукалин

Видеоролик «Темная как ночь. Анна Каренина 2019» на песню Бориса Гребенщикова был признан лучшим музыкальным видео на Фестивале независимого кино в Праге.

Как сообщает РИА Новости, снявшая клип Радда Новикова так прокомментировала награждение в своем Инстаграме: «На Фестивале независимого кино в Праге европейский зритель воспринял с восторгом нашу работу, и с художественной точки зрения, и с точки зрения драматургии».

В ролике Анна Каренина (Юлия Пересильд) не заканчивает жизнь самоубийством, как в романе Льва Толстого, а расправляется с мужем (Максим Суханов) и толкает Вронского (Матвей Лыков) под колеса поезда метро.

В июле клип был отмечен как лучший короткометражный фильм на Международном фестивале независимого кино в Вене. По цензурным соображениям, этот ролик мы, к сожалению, опубликовать не можем. 

Песня БГ «Темный, как ночь» вошла в его последний альбом «Время N» (2018). 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные награды в мире, Персоны и события в мире рок-музыки
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