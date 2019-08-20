Сергей Бобунец, 23 августа, Sherwood Pub (Мытищи)

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Неутомимый уральский романтик, последний участник легендарного Свердловского Рок-клуба и бессменный лидер группы «Смысловые Галлюцинации» продолжает свою сольную карьеру

Вечно Молодой представитель Екатеринбурга в декабре 2015-го года объявил о завершении 25-летней истории группы «Смысловые Галлюцинации». Коллектив ушел в Вечность на пике популярности, венцом музыкальной деятельности стал двойной альбом «Трудных Времён Песни», а концертную точку музыканты поставили аншлагом в столичном «Крокус Сити Холле» в декабре 2016 года.

Новый проект Сергея Бобунца – это не только смелый шаг и отсутствие страха перед экспериментами, но и все хиты группы «Смысловые Галлюцинации» в классическом мощном звучании.

Стадионные гимны поколений девяностых и нулевых в сочетании со свежими и яркими новыми песнями, пришлись по сердцу всем неравнодушным поклонникам современной рок-музыки.

1 марта 2018 года вышел в свет дебютный альбом музыканта «Нормально Всё».

23 августа впервые в «SHERWOOD IRISH PUB» г. Мытищи! На большом сольном концерте прозвучат новые композиции и конечно бессмертные хиты группы

«Смысловые Галлюцинации», не пропустите!

