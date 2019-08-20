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Сергей Бобунец, 23 августа, Sherwood Pub (Мытищи)

16:17 20.08.2019
Сергей Бобунец, 23 августа, Sherwood Pub (Мытищи)
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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