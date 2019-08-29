Алибасов поспорил о советской музыке и еде на вечеринке «Русского Вудстока»

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Бари Алибасов стал одним из «звездных» участников вечеринки, посвященной грядущему фестивалю Russian Woodstock

На пресс-конференцию 28 августа продюсер прибыл по приглашению своего бывшего коллеги по группе «Интеграл» - организатору фестиваля Игоря Сандлера. Опоздание Алибасова Сандлер шутливо объяснил тем, что тот рыщет по всему району в поисках чистящего средства «Крот», дабы опохмелиться. Пока создатель «На-На» добирался, джазмен Алексей Козлов прочел целую лекцию о Вудстоке и субкультуре хиппи, которая сводилась к тому, что хиппи протестовали против военщины, а советское и американское государства увели своих граждан в сторону бездумного потребления, привив им любовь не к року, а диско.

Появившись на мероприятии, Бари Алибасов признался, что он только что из больницы, вспомнил, что слышал выступление Козлова еще в 1968 году в Таллине и посетовал, что в СССР тогда «совсем не было еды, а за сыром приходилось стоять по 4 часа». Вокалист группы «Аракс» Анатолий Алешин возразил, что в Москве еда тогда была, и пустился в рассуждения о том, что нынешняя молодежь совсем забыла ценности Вудстока, зациклившись на современных исполнителях.

В свою очередь, Алибасов парировал: «Ты сам был таким – и терпеть не мог в молодости советских певцов. Ты. Лично…» Алешин не согласился, заметив, что ценил Валерия Ободзинского и рос на услышанных по радио песнях Клавдии Шульженко и Марка Бернеса. «Где же ты жил? – насмешливо уточнил Бари Алибасов. - У себя в Усть-Каменогорске я тогда слушал весь западный рок на польских пластинках своего знакомого». Алешин пояснил, что имел в виду возраст 5-6 лет, когда и закладываются музыкальные вкусы. На это его оппонент возражать не стал. Зато Алешин еще раз подколол его, когда рассказывал о прошедших через наркотики, но выживших российских музыкантах: «Вон Бари Каримович даже «Крота» выпил – и ничего с ним не стало».

Фестиваль RUSSIAN WOODSTOCK пройдет 14 сентября в Тульской области, на территории элитного комплекса «Золотой Город» и соберет под своей эгидой десятки музыкантов на четырех открытых площадках, в числе которых выступят прославленные музыканты и участники одноименного американского фестиваля, известные российские исполнители и начинающие команды. Среди приглашены артистов, музыканты таких групп, как Jimi Hendrix Experience, Country Joe and The Fish, Greatful Dead, Creedence Clearwater Revival, Sha Na Na, Blood Sweat & Tears. Из российских исполнителей на главной сцене выступят Линда, «Черный Кофе», Роман Архипов с альтернативным проектом и Лариса Долина с джазовым сетом.