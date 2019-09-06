Вадим Степанцов: «Обострение ситуации в Донбассе меня парализует»

К своему 49-му дню рождения лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов подходит с солидным багажом

Не так давно вышел альбом «Несуществующий рыцарь» его сайд-проекта Masta Don’t. Увидел свет поэтический сборник «Мастодонт». В отличной форме пребывает и «Бахыт-Компот», который сыграет 8 сентября большой концерт в столичном «ГлавКлубе». Ну и сам Вадим Юрьевич, давая интервью, по-прежнему фонтанирует идеями.

Вадим Степанцов © KM.RU, Михаил Попов

- Почему на данном этапе ты сосредоточился на своем сайд-проекте «Мастодонт»?

- Название Masta Don’t выбрано потому, что «лета к суровой прозе клонят». Иногда хочется не скакать и кричать, а нашептывать какие-то исповедальные вещи. Получается плохо, потому что старый циник сквозь шапочку Деда Мороза свои рожки-то кажет. Тем не менее, это очень лирическая история. С «Бурлеском» мы начинали травестийно-каверушную историю, а потом захотелось с этими музыкантами делать нечто. Инициатива по-моему исходила от гитариста Кости Ядрикова, который сейчас служит в армии. Он потомственный музыкант, его папа Вячеслав Ядриков до недавних пор служил в «Монгол Шуудане». Костя – гитарист волшебный, и поп-мелодист очень неплохой. Где-то половина вещей альбома «Несуществующий рыцарь» сделаны Костей. Мне этого и хотелось для своих стихов, чего я не мог сам не то, что как композитор, а мелоди мейкер. Таким мелоди-мейкером он и оказался.

- Зрелость в «Несуществующем» рыцаре, конечно, ощутима. В текстах, правда проглядывает старый циник, и это прекрасно. А по музыке – это зрелый софт-рок, которого нам очень не хватает.

- Кроме Гребенщикова, здесь никто на память и не приходит.

- На «Мастодонт» ты делаешь серьезную ставку?

- Если раньше все истории упирались в директора и коммуникацию с радиостанциями, то сейчас неожиданно настала эпоха ютубов. Я понимаю, что это, но я не знаю, как этот инструментарий использовать. Если случатся у нас серьезные SMM-щики, то будем, конечно, этот бэкграунд использовать. Концерты же мы играем активно.

- Откуда взялось само словосочетание «Несуществующий рыцарь»?

- Это отсылка к чудесному итальянскому писателю Итало Кальвино, которого я прочитал еще в 70-е годы. В Советском Союзе издавалось много хорошей литературы. У него есть трилогия «Наши предки». «Барон на дереве» - это про эпоху наполеоновских войн. А в «Несуществующем рыцаре» фоном идет Пиренейская война с сарацинами. Главного героя никто никогда не видел, потому что латы есть, он служит, дерется, но никто его не видел. Оказалось, что внутри был дух, пустота, и он сам не понимает, откуда он и что. Чудесная вещь, рекомендую к прочтению.

- Заглавная песня вертится вокруг этой концепции?

- Ну да, она как раз по мотивам книги.

- Репертуар проекта «Мастодонт» полностью пересекается с материалом твоего одноименного стихотворного сборника?

- Лучшие вещи – да. «Кот», «Солнце и удача» - изначально это стихи.

- Ты ставишь своею целью как-то разграничивать музыкальное и поэтическое творчество? И есть ли у тебя такие песни, которые ты ни при каких обстоятельствах не воспринимаешь как стихи?

- Их большинство. Просто строчки, написанные в качестве текстов песен. Вне музыкальной составляющей стихами они не являются.

- И в новом альбоме такие тоже есть?

- Есть. «Пой, лейтенант», «Ангел света» - такой шансон с человеческим лицом. Они были написаны, что называется, с прицелом на жанр. Есть еще отдельная вещь, которая мне дорога – перевод из Жана Луи Мюра «Тайга». Мюра стоит в иерархии французского рока между Мазаем и Гребенщиковым – не по стилистике, а по подаче. Вот он культовый. А меня на него навел мой бельгийский товарищ – франкоязычный поэт, хорошо говорящий по-русски, потому что родился в России. Он мне показал разные песни этого самого Мюра. У него много песен, связанных, так или иначе, ассоциативно с Россией, в которой он никогда не был. Из его песни я хочу сделать еще одну вещь – «Капитанская дочка». Буквально вчера этот мой Валери был на концерте и был в восторге от моего исполнения «Тайги». А там действительно очень хороший получился замес, поскольку на записи играл и американец, и тувинцы пели. Плюс еще я «Кота» спел и по-французски с подачи Валери. Он один из самых молодых членов французской Академии поэзии. Так что мне повезло.

- В новом альбоме ты применяешь и свои фирменные миксы, мешав хит группы O-Zone с «Ой, мороз, мороз».

- Здесь как раз караоке. Любим мы это дело (смеется). Это получилось случайно. Был текст, и я думал, в каком ритме его исполнять. А поскольку я не очень композитор, мне пришел голову O-Zone. Из э той караочной составляющей и выросло все.

- Ты занял активную позицию по отношению к ДНР и ЛНР. А почему в альбоме нет песен на эту тему?

- Есть ролики в ютубе на «Лейтенанта» и «Небо и солдат», которые как раз снимались в Донецке и на позициях. То есть все равно картинка не менее важна, чем песня, и отсыл есть. К тому же песни – общечеловеческие. Про любого лейтенанта любой армии это можно спеть.

- Тем не менее, твои песни «Аллилуйя», «Бог покинул Украину», куда-нибудь войдут?

- Наверное, да. Как сказал товарищ Шнуров, сейчас не время альбомов. По-моему хватает концертных роликов или клипов.

- Но ты же продолжаешь выпускать альбомы на физических носителях.

- Думаю, выйдет какое-то собрание. А «Бог покинул» Украину присутствует на прилепинских донецких сборниках.

- То, что разгорелось на Украине и твои, поездки на Донбасс дали тебе какой-то творческий толчок?

- Нет, не сказал бы. А как человеку общение с тамошними жителями мне, конечно, что-то дало. И, естественно, эта ситуация, особенно когда она обостряется, просто меня парализует – причем как человека и как творца. Какая-то часть моей творческой натуры возбуждается на эти дела, но чаще она просто застывает в недоумении с вопросом «а что дальше, когда же, наконец, это все прекратится?». Я понимаю, что претензии к Путину небеспочвенны, но сейчас он ничего не может сделать. Слишком сильно его держит за яйца мировая закулиса. Надеюсь, что где-то дадут маху наши украинские «партнеры», и тогда будет можно что-то делать. Очень на это надеюсь!

- Многие злопыхатели высокомерно недоумевают: что стало с Чичериной, Скляром, Степанцовым в контексте отношения к Донбассу? Но в твоем случае как раз твое отношение к этой ситуации закономерно вытекает из твоего имперского взгляда на вещи и таких твоих прошлых песен, как «Натрудилась попка девочки Оксанки» и проч.

- Наверное, да.

- Тем не менее, интересна эволюция твоего отношения к ситуации на Украине. Ты же был на Майдане и как-то это поддерживал.

- Я не то, чтобы поддерживал… Все получилось случайно. Мы приехали в Киев, один горе-промоутер зарядил концерт не в том клубе, и вообще сказали, что туда никто не придет, потому что все на Майдане. Появилась идея выступить там и нам, иначе не уедем (смеется). Тогда Майдан-то еще был веселый и мирный и выйти туда со словами «а вы слышали, что в Борисполе высадился российский десант?» (им уже прокачивали мозги этой фигней) было прикольно. Тем более, я добавил: «Так вот, российский десант – это мы, и больше никакого не будет». Мы вышли с «Бурлеск-оркестром» и спели «Ой, мороз-мороз» и перепевку из Ника Кейва «Дикая роза (Скаженна троянда)». Все было хорошо и весело. Но через несколько месяцев все уже было нехорошо и невесело. Мои слабые надежды на то, что все это разрешится, как Майдан оранжевый, очень быстро рассеялись. Не случилось мира.

- Подожди, какой оранжевый Майдан? Ты же, как человек имперский, должен был быть и против этого.

- Я и против оранжевого, против Болота и всегда издевался над этим и немало людей обратил в свою веру. Но тут, как генерал Карбышев на морозе - надо выйти, подставить грудь ледяной струе и сказать слова фашистам. А наш контрабасист Валя Петриченко в перерыве между песнями сказал: «Россия, Белоруссия и Украина – только вместе. Только так победим!». Тогда это еще можно было говорить.

- Ты исчерпывающе высказался о том, что там происходило на концерте памяти Юрия Хоя несколько лет назад, вставив в его песню «Сельский кайф» отрывок из переиначенных «Воинов света» «Ляписа Трубецкого»: «Ханка на Майдане с ночи до утра… Нард пополам и страна пополам».

- Не все воткнули, но спасибо.

- Выше ты сказал о том, что обострение ситуации не Украине тебя обычно парализует. А поездки в Донецк?

- Поездки в Донецк, наоборот, меня вдохновляют. В 2015-2016 был какой-то подъем, а позже появилась атмосфера безнадеги. Но люди стоят и, в общем-то, держатся. Я понимаю тех, кому бежать некуда и не на что. Но Игоря Мартынова, который был мэром, а сейчас – советник главы ДНР, Александра Захарченко, который знал, что его убьют, умом понять трудно, ведь они могли соскочить в любой момент. Прилепин соскочил, но с него и взятки гладки, потому что он не тамошний. Конечно, к Захару претензий нет. Он идеолог – Суслов-Геббельс-Жданов, он нам здесь нужен, с пером, приравнённым к штыку. А люди, которые там, прекрасно знают, что их могут убить в любой момент. Пушилина могут убить, и он это тоже знает. Я горжусь тем, что у Пушилина есть мой сборник стихов «Мастодонт»! Он сам об этом просил.

- Рецептов разрешения этой ситуации у тебя нет? Ты говорил, что просто надо было чуть дальше продвинуться летом 2014 года.

- Да, конечно. Хотя бы до Херсона, а там – и до Одессы (смеется).

- Сейчас ничего уже не сделаешь?

- Сейчас невозможно – «партнеры» заокеанские не поймут. Тогда можно было поиметь гемор на ж… - тот же самый, который мы имели – но просто получить в итоге союзную Украину под названием Новороссия. Тем более, юридические прецеденты были на руках: Донецко-Криворожская республика и и Одесская республика, которые одновременно с УНР возникли в 1918 году. По документам их легко можно было провести как правопреемников. Люди в СБУ и в администрациях уже готовы были лечь под Путина, но не сдюжила наша камарилья.

- Существует ли в рок-среде раскол по украинскому вопросу?

- Он существует, но большинство музыкантов хотят показать, что они нейтральны – с птичьей лапкой на грудке и все такое. Плюс «пацифисты», которые сделали себе пиар на танках на «Нашествии», стоящих там уже пять лет, а они только их заметили (смеется). А наш гитарист Костя Ядриков, насмотревшись на ДНР-овских ополченцев и на танки на «Нашествии», пошел в армию легко, и ему сейчас там хорошо. Он молодец, ждем его!

- Прекрасно, что ты и другие твои коллеги имеют свою позицию по этому вопросу. Но то, что происходит сейчас в России, тоже внушает мало оптимизма. Как человек имперский, ты считаешь, что лучше жулики у власти, чем революция и горящие дома. Но у тебя нет ощущения, что вокруг всех нас кольцо смыкается и петля затягивается?

- Да, но французский Майдан все же немножечко облегчает это понимание. Потому что весь мир неблагополучен. До сих пор там эти гнойники не были видны, а сейчас они лопаются. Чем дальше – тем больше. В общем-то, мы не одиноки, и я хочу, чтобы Франции за Майдан аукнулось. За киевский Майдан!

- А Прилепин писал о том, что французы горячо поддерживают Россию.

- Французы тоже бывают разные. Им же мозги прокачивают с этими Скрипалями, поэтому у них «Россия – враг, полоний-новичок-отравители». Они даже не видят арабских кибер-панков вокруг себя. Их стреляют, насилуют, а они не видят. Я-то бываю в Бельгии, когда езжу к Валери в Лиеж. Однажды меня подвозил дяденька, который все допытывался: «А что вы думаете про русскую мафию?». Я ответил: «Какая русская мафия, ты фильмов насмотрелся что ли? У вас у самих ИГИЛ на дворе. А «русская мафия» - это украинцы и кавказцы, но никак не русские. Только вы этого не видите».