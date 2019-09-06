Елена Катина из дуэта «ТаТу» развелась с мужем-музыкантом

16:24

Участница одиозного дуэта «Тату» Елена Катина развелась с супругом-музыкантом.

Певица была замужем с рок-музыкантом из Словении Сашо Кузмановичем с августа 2013 года, сообщает РЕН-ТВ. Два года спустя у супругов родился сын Александр.

Причины развода не разглашаются, но не так давно представитель Катиной ссылался на накопившиеся противоречия между супругами в самых разных сферах.

В конце августа портал Starhit сообщил, что супруги тайно подали на развод. Отмечалось, что Катина и Кузманович остались друзьями, а разрыв между ними произошел из-за «охлаждения отношений».

В июне Катина рассказала, что неизвестный мужчина угрожает убить ее. Угрозы получали ее мать и муж.

