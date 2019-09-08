Сны Спящей красавицы. 20 сентября, Крокус Сити Холл

21:10

Российская премьера грандиозного новаторского шоу «Сны Спящей красавицы» (Sleeping Beauty Dreams) состоится осенью 2019 года

Спектакль покажут на сцене "Мариинский-2" в Санкт-Петербурге 14 и 15 сентября, 20 сентября его увидят москвичи в "Крокус Сити Холле", далее спектакль отправится на гастроли по регионам России - в Нижний Новгород, Екатеринбург, Воронеж, Краснодар и другие города.

В Москве и Санкт-Петербурге главную роль принцессы Авроры исполнит Диана Вишнева. Ее партнером станет Марайн Радемакер, солист Штутгартского балета, главный танцор и балетмейстер Голландского национального балета (Dutch National Ballet).

Сразу после российских гастролей шоу отправится в США: Нью-Йорк, Атланта, Бостон, Даллас, Чикаго и Хьюстон и еще 6 городов откроют большой тур на восточном и западном побережье, запланированы также показы в городах Канады и Латинской Америки, после чего шоу будет показано в Европе и Азии.

Авторы спектакля представят собственную трактовку одного из самых известных балетных сюжетов. В постановке Sleeping Beauty Dreams создана фантазия на тему, что снилось заколдованной принцессе в течение 100 лет очарованного сна.

В шоу используются самые современные технологии визуального искусства, объединяющие современный танец, искусство, EDM-музыку и новейшие 3D-цифровые аватары. Сюжет значительно отличается от знаменитого балета Чайковского.

Вместо любовной истории авторы написали сценарий о другой Авроре - принцессе собственного внутреннего мира, которая сталкивается лицом к лицу со своей темной стороной. Противодействуя своим внутренним демонам, Авроре приходится выбирать между добром и злом, осознав, что она содержит и то, и другое.

За визуальную часть шоу отвечают Тобиас Греммлер, известнейший в мире дизайнер, работающий с Bjork, художник по костюмам Барт Хесс, сотрудничающий с Lady Gaga, хореограф Эдвард Клюг, художник по свету Лорен Форт. Музыку к проекту создали EDM-пионеры NOISIA/Thijs de Vlieger, которые сотрудничают с такими музыкантами, как Skrillex и deadmau5 и чьи композиции звучат во многих голливудских блокбастерах.

Диана Вишнева: "В шоу зрители на огромных экранах видят гигантские аватары из снов Спящей красавицы, повторяющие движения танцоров на сцене. Каждый аватар отличается, поэтому мне пришлось отдельно учиться двигаться с каждым из них. Это было очень непросто и заняло много времени с изнурительными многочасовыми репетициями, подобное шоу - совершенно новый для меня опыт. Кроме того, этот спектакль - мое самое длинное сольное выступление, до этого моим личным рекордом был 42-минутный моноспектакль «Переключение», который я делала с французским хореографом Каролин Карлсон».

Мировая премьера Sleeping Beauty Dreams состоялась в декабре 2018 года в США. Американские зрители восторженно приняли спектакль, среди его поклонников оказался даже Мэрилин Мэнсон, который изъявил желание принять участие в дальнейших показах. По словам американских критиков, "видеоряд настолько необычен, что кажется, это был первый спектакль, когда практически все зрители достали свои смартфоны для съемки, как будто они присутствовали на рок-концерте".

Генеральный продюсер проекта Эдуард Ратников: «Sleeping Beauty Dreams – это инновационное шоу, опередившее на несколько десятилетий будущее развлекательной индустрии. Это создание нового вида многомерного сценического опыта, в котором современный танец встречает технологию проекции аватара в реальном времени и гипнотическую электронную музыку. Нам удалось выстроить такой гастрольный график, когда в города России спектакль приедет в самом начале большого мирового турне. Для нас это большая гордость и огромная честь представить проект сначала именно для российской публики».