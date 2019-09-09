«Город 312», 12 сентября, «16 Тонн»

17:38

Концерт с программой «Остались» станет настоящим подарком для всех любителей хорошей качественного поп-рока, и, конечно же, поклонников группы «ГОРОД 312»

Визитная карточка коллектива — синтез высокого профессионализма, сочетание различных музыкальных стилей и артистической харизмы участников. Именно такой сплав и позволил группе сохранить любовь слушателя уже на протяжении почти 20-ти лет музыкальной карьеры. Их песни умны, нетривиальны и лишены депрессивного окраса, в них есть лирика и юмор, они пропитаны романтикой и бытом большого города. Чтобы по-настоящему понять и прочувствовать, что из себя представляет «ГОРОД 312», нужно услышать их живое выступление.

«Мы решили вспомнить, с чего начинался наш творческий путь, сравнить себя сегодняшних с собой вчерашними. Как мы менялись, а вместе с нами менялась и наша музыка, поэтому программа будет очень насыщенной и разнообразной. Примечательно то, что именно в клубе 16 Тонн мы презентовали свой первый альбом «213 дорог». Тогда мы вышли на сцену и ОСТАЛИСЬ…», — говорит солистка группы Ая.

«ГОРОД 312» — группа, которой удается не только выпускать альбомы (а их на счету коллектива уже 4 студийных: «213 дорог», «Вне зоны доступа», «Обернись», «Новая музыка»), но и песни, ассоциирующиеся с кинолентами-блокбастерами: «Дневной дозор», «Питер FM», «В ожидании чуда», «Ирония судьбы. Продолжение», «Чужой против хищника. Реквием».

Группа стала лауреатом престижных музыкальных премий: «Золотой граммофон», «Песня года», Премия МузТВ, MTV Russian Music Awards, Кинонаграды MTV, ZD Awards и многих других.

В концерте будут исполнены как все хиты группы, так и песни из нового, готовящегося к выходу, альбома.

