«Наши в городе» одомашнили «протестный» проспект Академика Сахарова

Рок-фестиваль «Наши в городе» прошел на московском проспекте Академика Сахарова 7 и 8 сентября

«Наши в городе» - такой урбанистический вариант «Нашествия». До 2017-го фестиваль «Нашего Радио» считался сугубо питерской забавой, но потом начал стремительно развиваться и в Первопрестольной. В этом году двухдневный марафон прошел с небывалым размахом – правда, в День города и с бесплатным входом иначе быть и не могло.

Место для проведения фестиваля оказалось неоднозначным. Дело в том, что в последние годы проспект прочно ассоциируется с протестными митингами, а этим летом у «диванных войск» появилось новое развлечение. Как только в день митингов, городские власти организовывали какой-нибудь концерт, сетевые горлопаны тут же начинали вопить о «перетягивании публики» и «продажности» рокеров. Поэтому освоить «бунташное» пространство, символически его одомашнив, было очень сильным ходом.

С погодой на сей раз повезло, оба дня припекало солнышко и не было ни малейшего намека на холод и дождь. Несмотря на это, Алексей Горшенев на собственном примере опроверг рекламный слоган «имидж ничто, жажда всё», дефилируя по сцене в черном «готическом» плаще. «Кукрыниксы» закончили свое существование в 2018-м, но и в рамках своего нынешнего проекта ГОРШЕНЕВ певец исполнил несколько вещей своей прежней группы – «Никто», «Шторм» и «Обнимай». Из нового прозвучали «Имена» и «Одиночество», а завершился стремительный сет песней «Кино» «Нам с тобой» под кадры из фильма «Игла», который был недавно показан в отреставрированном виде.

Следующиеий кавер на Виктора Цоя прозвучал буквально через одну песню, и это была знаменитая «Видели ночь» от Zdob si Zdub. Представляя гостей, ведущие «Нашего Радио» выразили желание устроить им прогулку по ночной Москве, но своей визитной карточекой музыканты дали понять, что и сами выгуляют тут, кого хочешь. Привнесли «Здубы» в празднование Дня Москвы и молдавского колорита. «Миорицу» вокалист Роман Ягупов отрекомендовал как «молдавский хардкор». А напоследок устроил премьеру сюжетной песни «Чудо-лилияк» о фольклорном персонаже – «карпатском Бэтмене».

«Секрет» и Нейромонах Феофан обозначили два временных полюса резидентов «Нашего Радио». Если первые были представлены ведущими как члены Ленинградского Рок-клуба и сделали упор на вечнозеленое ретро («Домой», «Алиса», то электронщик-аноним с надвинутым на лицо капюшоном и балалайкой в руках обучил многотысячную площадь основам древнерусского драм-н-бейса. Молодежь азартно водила хороводы вокруг сумки с очень уместной надписью «Будь в тренде!» и лихорадочно пытались привнести в свои танцы хоть какие-то элементы этнических плясок.

Пред выступлением Александра Ф. Скляра и «Ва-Банка» обратила на себя снимание разбитная компания с высокопарно рассуждавшим усачом с внешностью менеджера среднего звена и в цивильном костюме. Заслышав первые гитарные звуки во время саундчека, парень радостно закричал: «Ребята, это качает!» - и извлек из недр сваленных в кучу сумок пол-литровую бутылку коньяка. Слово почувствовав запрос определенной части публики на непринужденное общение, Скляр растянул тематическую песню «Маршруты московские» минут на 10, дав ней вдоволь напеться зрителям. Из раритетов была сыграна «Песни моярков», в тексте которой «бабы» оказались галантно заменены на «барышень» и девушек. Представил Скляр для жителей «порта семи морей» и совсем новую песню «Крысы не бьют чечетку», представленную впервые летом на «Нашествии».

На следующий день спела о Москве и группа «СерьГа», приурочив к празднику старенькую «Мы дети БГ». По традиции, Сергей Галанин не забыл помянуть после нее Михея, участвовавшего в записи дуэта на эту песню. «Следите за собой, будьте осторожны!» - прибавил к теплым словам о музыканте Сергей Галанин. На фестивале в «СерьГе» играли три гитариста, а сам Галанин выступил в роли освобожденного фронтмена, непрестанно и продуманно жестикулируя. В «Буром медведе» он разыграл целую пантомиму, сделав вид, что поймал и отпустил пчелу.

Как и «СерьГа», команда Ольги Кормухиной и Алексея Белова, играла в три гитары. Очень оригинально певица представила песню «Нас учили быть птицами»: «Нашему горлду много лет. Мне – тоже. Но я помню тех, кто нас учил подниматься вверх». А мини-сет своего мужа из песен «Парка Горького» она охарактеризовала как песни русского человека, которые слушает весь мир.

Поздравив москвичей с Днем города, гости из Минска спели совсем о другом городе – Евпатории. Практически нон стопом музыканты исполнили блок песен авторства Сергея Михалка, а на десерт добавили «Стаканы» БГ. Единственную авторскую песню собственного сочинения «Маё сэрца» они сыграли уже внепланово, когда организаторы попросили их продлить сет.

Для Сергея Бобунца праздник на площади Академика Сахарова оказался двойным. Помимо Дня города, музыкант отметил 20-летие песни «Вечно молодой». Накануне он отметил это событие в питерском «Космонавте», а теперь представил удлиненный вариант гимна песни-юбиляра с диджейскими эффектами. Помимо песен «Смысловых Галлюцинаций», группа Бубы сыграла две песни из своего альбома «Нормально все» - «Пока танцуют ангелы» (которая воспринималась как посвящение столице, ведь у любого города, как и у человека, имеется свой ангел-хранитель) и «Улыбайся».

К панк-блоку в толпе перед сценой стало совсем плотненько. От «НАИВа»можно было ожидать провокационных заявлений и ненормативной лексики, но ни того, ни другого Чача себе не позволил. Лишь призвал всех сходить проголосовать, хотя и сам на момент своего выступления пока этого не сделал. Но пару остросоциальных песен («Герои нашего времени» и «Ретро-артист») все же исполнил. «СЛОТ» же практически целиком выстроил свой сет на песнях о продажных чиновниках и прочих нестроениях, а вокалистка Нуки красовалась в футболке с надписью «STOP ШИЕС».

«Ария» порадовала нестандартным сет-листом (сокращенная версия программы «Проклятье морей» + «Беспечный ангел») и фирменным огненным шоу. Во время «Колизея» зрители воочию увидели, что значит: «Ты выбил искры из серых камней». Кроме того, «Ария» оказалась, кажется, единственной группой, у которой од каждую композицию был подобран под каждую песню.

Неизгладимое впечатление производили изображения трех деревянных идолов на «Крещении огнем» - гневного и четкого посередине экрана и расплывающихся на монады по бокам. «Арийцев» с одинаковым интересом слушали люди самых разных возрастных групп. В толпе можно было увидеть и седовласую тетушку и совсем юную девушку, перекрывавшую своим восторженным визгом всех остальных во время «Ночи короче дня» и «Героя асфальта».

